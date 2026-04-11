La rehabilitación del consistorio de Ribeira es uno de los finalistas al Premio Arquitectura 2026 en la categoría de innovación

El proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la casa consistorial ribeirense, con diseño de Carlos Seoane, que a mediados de marzo recibió el Premio de Arquitectura ATEG en Aguiño ‘Otilio García’ 2025, es uno de los 13 finalistas gallegos a los V Premios Arquitectura 2026 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

En el caso de la candidatura ribeirense, ha rehabilitación del consistorio opta al galardón en la categoría de ‘Innovación’ de la quinta edición de los Premios Arquitectura 2026, para el que se escogieron 209 obras de un total de 534 propuestas presentadas. En mayo se reunirá el jurado integrado por arquitectos de prestigio y el 9 de junio se anunciarán los ganadores en el transcurso de una gala que se será en Madrid.

El jurado tuvo en cuenta del aspirante en la categoría del inmueble municipal ribeirense “a acertada proposta para a mellora enerxética radical mediante unha ‘dobre pel’ activa, que funciona como galería atlántica en invierno e cheminea de ventilación natural en verano, transformando un edificio público sin carácter especial en un referente de eficiencia cultural cunha linguaxe neutra e propositiva”. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia destacó la “altísima calidade da arquitectura galega e o tratamento do territorio no contexto peninsular”.

En el global del certamen, inicialmente, se presentaron a estos galardones 38 propuestas de la autonomía gallega, que fueron evaluadas por un comité de selección designado por la junta de gobierno del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e integrado por las arquitectas Pedro Diéguez Iglesias, Fernando Eiroa Lorenzo, Rosa Mouriño Pérez y Jose Luis Gil Pita, que actuó como secretario del jurado.