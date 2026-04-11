La pavimentación que se programó para este domingo en la rotonda de Padín, en Ribeira, obligará a cortar el tráfico en los viales de sus inmediaciones

El Ayuntamiento de Ribeira aprovechará el menor volumen de tráfico que se registra en la glorieta de Padín para proceder a renovar su pavimento Chechu Río

Los trabajos de renovación de la pavimentación por parte de la empresa Nemesio Ordóñez SA (NOSA) de la rotonda de Padín, en el casco urbano de Ribeira, en la jornada de mañana, domingo 12 de abril, a partir de las ocho de la mañana, aprovechando que es el día que registra un menor volumen de tráfico rodado en esa confluencia de varios viales, obligarán a restringir la circulación de vehículos en las calles y avenidas de sus inmediaciones y que confluyen en esa glorieta, quedando en una situación que estará convenientemente señalizada, con pasos cortados o direcciones obligatorias por las que deberán dirigirse.

Así, según informó la Policía Local, la Avenida de Ferrol, es decir, entre las rotondas del barco en Xarás y la del león de Padín, estará cortada para vehículos pesados o de más de 3,5 toneladas, mientras que por la Avenida da Coruña desde la glorieta de As Carolinas sólo podrán pasar los residentes que únicamente tengan la posibilidad de acceso por ese vial. Además, tampoco se podrá subir desde el Malecón y García Bayón hacia Padín, por lo que deberán desviarse por la Avenida das Carolinas. Y los que circulan por las calles de Galicia y A Barreira, así como por la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, serán reconducidos hacia la rotonda de Amas de Casa.