Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Consellería do Mar confirma al presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira el apoyo para la ‘V Feira Gastromar’

Chechu López
11/04/2026 08:05
El presidente de la Asociaicón de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, mantuvo una reunión con la conselleira do Mar, Marta Villaverde
El presidente de la Asociaicón de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, mantuvo una reunión con la conselleira do Mar, Marta Villaverde
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, confirmó al presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, el apoyo de la Xunta de Galicia a la que será la organización y celebración de la quinta edición de la feria ‘Gastromar’. Con este anuncio, la responsable autonómica reafirmó el compromiso del Ejecutivo gallego con el impulso y la promoción de los productos pesqueros y que, según subrayó, tienen en este tipo de eventos o encuentros “un extraordinario escaparate” para ensalzar su gran calidad. Así lo dio a conocer Villaverde al indicar que estas iniciativas refuerzan la cadena mar-industria y contribuyen a fomentar el consumo de pescado y de marisco a la vez que promueven el talento culinario de Galicia. 

Según remarcó la conselleira la feria ‘Gastromar’ “representa unha oportunidade única para achegar o mar á cidadanía e para poñer en valor o traballo dos profesionais do sector”. Igualmente, aprovechó para poner en valor el papel estratégico de dicho evento como “punto de encontro” entre productores, hosteleros y consumidores, contribuyendo a dinamizar la economía local y a fortalecer la identidad gastronómica de la comunidad, pues “o porto de baixura desta localidade é un dos máis importantes de Europa”, concluyó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina