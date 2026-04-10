Un posible cortocircuito en una nevera ocasiona un incendio en un ático de un edificio de viviendas de la Rúa da Canteira, en Ribeira

Los Bomberos de Ribeira ventilaron de manera natural el piso en el que se registraron el incendio y una densa humareda Chechu Río

Un incendio se declaró en torno a las 22.22 horas del miércoles en un ático de un edificio de la Rúa da Canteira, cerca de la Avenida Romero Ortiz, en el casco urbano de Ribeira. Un hombre estaba viendo un partido de fúbol de competición europea en la televisión del salón de su vivienda cuando sintió unos estallidos y fue comprobar lo que pasaba. Pronto pudo observó que estaba ardiendo la parte superior de la nevera de la cocina.

Fue entonces cuando inició las labores para sofocar el fuego con un extintor de polvo que había en las zonas comunes del inmueble, actuando rápido y aplicándolo de manera intermitente, por lo que se ganó la felicitación de los profesionales de extinción movilizados posteriormente hasta el lugar.

Tras apagar las llamas y salir de su piso, ya no pudo volver a entrar, pues una densa humareda se apoderó de toda su vivienda y le impedía acceder. Entonces, contactó por vía telefónica con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, así como a la Policía Local de la capital barbanzana.

La patrulla de agentes municipales se encargó de cortar el tráfico en la calle para garantizar la seguridad durante la intervención, ya que la calle estaba bloqueada por el camión contraincendios y no se podía circular por ella. La labor de los profesionales de este servicio consistió en ventilar de manera natural el domicilio y comprobar que no había riesgo de que el fuego se reactivase, dando por finalizada la intervención una hora después del aviso.