Ribeira formará a responsables de locales hosteleros sobre el protocolo frente a violencias machistas y LGTBI-Fóbicas en espacios de ocio nocturno

Dolores Crujeiras, directora del CIM ribeiranse, y Ana Barreiro, concejala de Igualdade, dieron a conocer los detalles de esta acción formativa

En el marco de las acciones en materia de igualdad que desarrolla el Ayuntamiento ribeirense se engloba una propuesta que se pondrá en marcha en los espacios y locales hosteleros de la capital barbanzana para formar al público destinatario sobre el protocolo de actuación contra las violencias machistas y LGTBI-Fóbicas en espacios de ocio nocturno. "Poñemos en marcha unha nova medida que se suma a outras que xa se veñen realizando no noso municipio como son, por exemplo, os puntos violeta, que se activan durante eventos festivos, se ben, a formación neste protocolo, permitirá aos locais saber exactamente como actuar fronte a violencias durante o ocio nocturno durante todo o ano", manifestó la concejala de Igualdade, Ana Barreiro.

Esta acción de carácter formativo se imparte vía online con una duración total de diez horas, de las que cuatro serán en directo, divididas en dos sesiones prácticas, y las seis restantes serán de contenido más flexible. Este programa aborda la detección de situaciones de violencia machista y LGTBI-Fóbicas; la intervención adecuada ante un caos; la aplicación del referido protocolo en el entorno real del establecimiento, y la incorporación de medidas de prevención y mejora de la seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Ribeira se indicó que para ofrecer mayores facilidades a los negocios participantes, las sesiones se podrán combinar en diferentes turnos para adaptarse a la disponibilidad horaria de cada uno. Los responsables de los locales que quieran tomar parte en esta iniciativa deberán contactar con el Centro de Información á Muller (CIM) a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico protocoloagresionoff@gmail.com o bien llamando al número de teléfono de contacto 690 635 230. Además de la formación, oficializarán su incorporación ao protocolo 'Agresión Off'.