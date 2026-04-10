La Casa da Xuventude de Ribeira oferta clases de pintura, ajedrez, animaciones y juegos dirigidos para este fin de semana

El proyecto '¡Por fin é finde!' contará con animación y juegos dirigidos para los los jóvenes

La Casa da Xuventude de Ribeira se convertirá este fin de semana, con motivo del desarrollo de unas nuevas jornada del proyecto ‘¡Por fin é finde!’, en un “fervedoiro de actividades”, según indican desde el departamento municipal de Mocidade que dirige la concejala Carmen Pérez. Así, mañana, día 11 de abril, entre las once de la mañana y la una de la tarde, se impartirán clases de pintura para a los jóvenes por parte de la asociación Alfaia. Además, dentro del referido ciclo que arrancó hace algunas semanas, y en horario de 17.00 a 20.00 horas, tendrán lugar animaciones y juegos dirigidos, y que serán impartidos por la profesora del curso de monitorado de tiempo libre y su alumnado. La juventud también podrá usar libremente este espacio como punto de encuentro, y en el que se dispone de juegos de mesa y de WiFi.

Y en la jornada de pasado mañana, domingo 12 de abril, en horario de once de la mañana a dos de la tarde, se desarrollará el Campionato da Fase Intercomarcal de Xadrez, dentro del programa ‘Xogade’, en las categorías benjamín, alevín e infantil mixta correspondiente a la temporada 2025-2026. La edila de Mocidade, manifestó que con estas acciones “seguimos potenciando a Casa da Xuventude como espazo de encontro para os mozos con variadas propostas que consigan dinamizar o seu ocio, ben sexa apoiando accións doutras entidades, como as que promovemos dende o propio Concello”, como es el caso del referido proyecto denominado ‘¡Por fin é finde!”.