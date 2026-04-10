La Casa da Xuventude de Ribeira oferta clases de pintura, ajedrez, animaciones y juegos dirigidos para este fin de semana
La Casa da Xuventude de Ribeira se convertirá este fin de semana, con motivo del desarrollo de unas nuevas jornada del proyecto ‘¡Por fin é finde!’, en un “fervedoiro de actividades”, según indican desde el departamento municipal de Mocidade que dirige la concejala Carmen Pérez. Así, mañana, día 11 de abril, entre las once de la mañana y la una de la tarde, se impartirán clases de pintura para a los jóvenes por parte de la asociación Alfaia. Además, dentro del referido ciclo que arrancó hace algunas semanas, y en horario de 17.00 a 20.00 horas, tendrán lugar animaciones y juegos dirigidos, y que serán impartidos por la profesora del curso de monitorado de tiempo libre y su alumnado. La juventud también podrá usar libremente este espacio como punto de encuentro, y en el que se dispone de juegos de mesa y de WiFi.
Y en la jornada de pasado mañana, domingo 12 de abril, en horario de once de la mañana a dos de la tarde, se desarrollará el Campionato da Fase Intercomarcal de Xadrez, dentro del programa ‘Xogade’, en las categorías benjamín, alevín e infantil mixta correspondiente a la temporada 2025-2026. La edila de Mocidade, manifestó que con estas acciones “seguimos potenciando a Casa da Xuventude como espazo de encontro para os mozos con variadas propostas que consigan dinamizar o seu ocio, ben sexa apoiando accións doutras entidades, como as que promovemos dende o propio Concello”, como es el caso del referido proyecto denominado ‘¡Por fin é finde!”.