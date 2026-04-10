Juan Luis Martínez, la asociación Barbantia y el oncólogo Luis Ángel León serán homenajeados el 18 de abril en la gala solidaria del Cáncer de Ribeira

Susi Paz, Vicdente Mariño, María José Carreira y Ramona Paz comparecieron para dar cuenta de los detalles de la cena-gala solidaria de la junta local de Ribeira de la AECC Chechu Río

Juan Luis Martínez, la asociación cultural Barbantia y el oncólogo Luis Ángel León serán los homenajeados en la gala-cena solidaria de la junta local local de Ribeira de la Asociación Española Contra el Cáncer(AECC) de Ribeira que, tal y como ya se informó se celebrará el 18 de abril, y para la que ya se agotaron el más de medio millar de entradas que se pusieron a la venta por 50 euros cada una y se espera recaudar más de 13.000 euros. Su presidenta, María José Carreira, que recordó que la gala dará comienzo a las ocho en el salón de eventos del restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia de Abanqueiro, y que se prolongará durante aproximadamente una hora, y que la cena será a partir de las diez de la noche, destacó los méritos contraídos por las dos personas y la entidad que serán distinguidas.

Así, de Juan Luis Martínez subrayó su quehacer en el ámbito deportivo a lo largo de tres décadas y que trascendió más allá de Ribeira e hizo del Club Natural Sport “un exemplo de élite dseportiva a nivel nacional e internacional”. Por su parte, de Barbantia refirió su “bo facer” en la democratización del conocimiento, elevando a la comarca a un nuevo modelo cultural, y agregó que, pese a que por el momento no han desarrollado proyectos en común, están pensando en colaborar. Y, del doctor Luis Ángel León Mateos ensalzó su “intensa labor de humanización” en el tratamiento de las enfermedades oncológicas y su “imprescindible e destacado traballo” de investigación.

Cribados y prevención

A Carreira la acompañaron otras directivas de la entidad, su vicepresidenta Ramona Paz y la secretaria Susi Paz, quien recordó que el pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Colon y que es muy importante hacer cribados para a detección precoz del ese tipo de controles, pues subrayó que “salva vidas". Respecto a la gala informó que será presentada por Kika Fernández y estará amenizada por el dúo Amores de Barra e integrantes del grupo de teatro musical Mimarte, y rematará con una sesión DJ. Asimismo, indicó que se fletarán autobuses para acudir a la gale-cena desde las siete de la tarde, y también desde las nueve de la noche para quienes sólo acudan al evento gastronómico, y habrá transporte de regreso a las dos y a las cuatro de la madrugada.

"Será una jornada teñida de verde, que es también el color de la esperanza para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. En esa tarea es necesaria la investigación, la prevención y el apoyo a pacientes y familiares; una labor que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer de manera ejemplar para lograr el objetivo de superar el 70% de supervivencia al cáncer en el año 2030”, declaró el concejal de Sanidade, Vicente Mariño, quien quiso destacar también el trabajo que desarrollan desde la junta local ribeirense de la AECC para recaudar fondos, sensibilizar a la ciudadanía y estar al lado de quién padece esta enfermedad y de su entorno. “Andainas, mesas informativas... Es grande el dinamismo de la AECC en nuestro municipio, pero más grande es el fuerte impacto positivo que tiene en la sociedade”, concluyó el edil.