Convocan para el 17 de abril una concentración en la Praza do Concello de Ribeira para pedir "el derecho a una vivienda propia"

Manuel Domínguez fue elk promotor de la concentración celebrada el pasado 21 de marzo en la Praza do Concello para reclamar medidas para hacer frente a la oleada de robos Chechu Río

El ribeirense Manuel Domínguez, que hace unas semanas convocó a la ciudadanía de Ribeira a una concentración para pedir medidas frente a la oleada de robos en la capital barbanzana, hace un nuevo llamamiento a la movilización para el día 17 de este mes, a la una de la tarde en la Praza do Concello. En este caso es para reivindicar sin ideologías, sin carteles y sin mítines “el derecho a una vivienda propia, por lo que pido ayuda para defender vuestros y nuestros derechos”.

Dominguez afirma que “la casa que heredaste de tu bisabuelo, hoy más moderna que antaño, por la que él ya pagó los impuestos de propiedad e IBI, al igual que hicieron tu abuelo y tu padre, hoy los pagas tú y mañana lo tendrán que hacer tus hijos”. Y precisa que, “entonces, no eres propietario, eres inquilino. Propongo que el Ayuntamiento nos libere de tamaño impuesto impositivo, ya que ese impuesto, insisto, te convierte en inquilino”.