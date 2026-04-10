Convocan para el 17 de abril una concentración en la Praza do Concello de Ribeira para pedir "el derecho a una vivienda propia"
El promotor de la movilización propone que el que el Ayuntamiento "nos libere de tamaño impuesto impositivo, ya que ese impuesto, insisto, te convierte en inquilino”
El ribeirense Manuel Domínguez, que hace unas semanas convocó a la ciudadanía de Ribeira a una concentración para pedir medidas frente a la oleada de robos en la capital barbanzana, hace un nuevo llamamiento a la movilización para el día 17 de este mes, a la una de la tarde en la Praza do Concello. En este caso es para reivindicar sin ideologías, sin carteles y sin mítines “el derecho a una vivienda propia, por lo que pido ayuda para defender vuestros y nuestros derechos”.
Dominguez afirma que “la casa que heredaste de tu bisabuelo, hoy más moderna que antaño, por la que él ya pagó los impuestos de propiedad e IBI, al igual que hicieron tu abuelo y tu padre, hoy los pagas tú y mañana lo tendrán que hacer tus hijos”. Y precisa que, “entonces, no eres propietario, eres inquilino. Propongo que el Ayuntamiento nos libere de tamaño impuesto impositivo, ya que ese impuesto, insisto, te convierte en inquilino”.