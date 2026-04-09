Sirves celebrará este sábado y domingo la Festa de Os Dolores, con la música como protagonista

El vocal y el presidente de la comisión de fiestas de Olveira, Aitor Riescos y José Martínez, acompañados del concejal de Festexos, Fernando Abraldes, presentaron el cartel de las Festas dos Dolores

El lugar de Sirves, en la parroquia ribeirense de Olveira, celebrará este fin de semana su Festa de Os Dolores, en la que la música será la gran protagonista. Así, el cartel se abrirá este sábado con una verbena desde las once de la noche en la explanada situada delante del pabellón polideportivo, y amenizada por JB Son y Planet Discomóvil con DJ Machito. Las actividades proseguirán a la jornada siguiente, en la que se concentrará el mayor peso de la programación.

El grupo de gaitas Tahúme será el encargado a las diez de la mañana de las dianas y alboradas, mientras que a las una de la tarde habrá misa solemne, que estará seguida de una sesión vermú amenizada por Os Bugis, y habrá hinchables de Yumi Yai Park para los más pequeños de la casa.

El concejal de Festexos, Fernando Abraldes, acompañado por el presidente de la entidad organizadora de los festejos de la parroquia de Olveira, José Martínez, y por el vocal Aitor Riesco, manifestó en la presentación del cartel de estas celebraciones que “reafirmamos o noso apoio ás comisións de festas que operan no noso municipio polo labor desinteresado que fan para dinamizar as distintas parroquias e lugares da nosa xeografía”.