Residentes y negocios de la travesía de Palmeira denuncian las molestias que les ocasiona la paralización de las obras de humanización

Las obras de humanización se han paralizado totalmente y en el lugar permanecen las vallas, que no pueden retirarse debido a la inseguridad que supone que los trabajos estén inacabados Chechu Río

Residentes en viviendas y propietarios de negocios situados en el tramo de algo más de un kilómetro de la travesía de Palmeira, que desde comienzos de marzo del año pasado estaban siendo objeto de la ejecución de un proyecto para su humanización tras ser adjudicada en diciembre de 2024 por 2.507.246 euros -había salido a licitación meses atrás por 2,8 millones de euros-, denuncian las molestias que sufren desde mediados de enero en que empezaron a detectar la ralentización e incluso paralización de las obras, “pois os obreiros viñasn o xustiño”.

Pese a que hace unas semanas les llegaron indirectamente explicaciones de la Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestruturas, que promueve esa actuación, de que se trataba de algo puntual y que en breve se solucionaría, los afectados no se lo creyeron, y mucho menos después de que en estos últimos días pudieron ver como operarios de la empresa adjudicataria recogieron y se llevaron el material y maquinaria que aún quedaba, e incluso retiraron la caseta de obra, y no hay visos de que la adjudicataria vaya a continuar desarrollando los trabajos proyectados.

Además, indican que a media tarde de ayer acudió un representante de la Xunta de Galicia para evaluar el nivel de ejecución de las obras por parte de la adjudicataria, Oresa Construcción y Servicios Globales SL, y aprovecharon para preguntarle por la situación de la obra de humanización, a lo que indican que les respondió que la empresa a la que se le otorgó su ejecución y que las inició a comienzo de marzo del año pasado, está atravesando graves dificultades, principalmente económicas, para continuar con las obras, pues las compañías proveedoras no le suministran material si no se lo abonan por adelantado, de ahí que no cuenten por ahora con lo necesario para seguir dicha actuación, salvo que encuentren quien les avale.

Contrato vigente

También señalaron que les comunicó que la Administración autonómica no podía hacer nada por ahora ya que la obra tiene un plazo de ejecución de 15 meses y que, después de haber empezado a comienzos de marzo de 2025, aún están en plazo hasta que en mayo o junio próximos venza el contrato para tomar medidas, pues sigue vigente, y ver la posibilidad de adjudicar las obras que faltan a otra empresa.

Los vecinos y empresarios advierten que les dejaron unas pasarelas peatonales para acceder a sus viviendas o a sus negocios, que no son las más adecuadas pasa pasar, principalmente si se trata de personas mayores o con movilidad reducida. Igualmente, algún residente indica que no cuentan con acceso para meter o sacar los coches de los garajes, ni tampoco para que pueda entrar una ambulancia para prestar asistencia a una persona de 101 años.

Y explican que debido a que gran parte de la superficie de la calle aún está en tierra, el agua filtra por ella hacia el garaje comunitario de un edificio y que se inunde. Añaden que mucha gente ya evitar circular por esa travesía y se decantan por hacerlo por la Autovía do Barbanza, especialmente por las largas esperas en los semáforos de obra, que se mantienen en un tramo debido a que la estrechez de la vía, resultante de la obra inacabada y de que ello tiene que protegerse con vallas, impide que pasen dos vehículos a la vez en direcciones opuestas.