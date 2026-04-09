La Xunta cederá a otra empresa las obras de humanización de la travesía de Palmeira para tratar de poner solución a su paralización

Residentes y dueños de negocios advierten que el vallado instalado les impide acceder en condiciones a sus propiedades Chechu Río

La Consellería de Planificación de Infraestructuras procederá a ceder a otra empresa el contrato de ejecución de la humanización de la travesía de la AC-305 a su paso por el tramo urbano de Palmeira, paralizada desde hace tiempo y de la que, ante la imposibilidad de continuar realizándolas, la adjudicataria completó su marcha en los últimos días, retirando todo el material, equipos y maquinaria, incluyendo la siempre simbólica caseta de obra, y renunció al contrato. Se trata de una obra que empezó a inicios de marzo de 2025 tras salir a licitación por 2,8 millones de y adjudicarse por 2.507.246. La Xunta indica que tratará de agilizar “o máximo posible” la tramitación de esa cesión y que la zona está “debidamente vallada e sinalizada semaforicamente”.

Así, el departamento autonómico que dirige María Martínez Allegue respondió a las denuncias de residentes y propietarios de negocios en ese tramo viario de algo más de un kilómetro por las molestias que sufren desde mediados de enero en que empezaron a detectar su ralentización e, incluso, paralización, “pois os obreiros viñan o xustiño”. Esos afectados indican que a media tarde del miércoles acudió un representante de la Xunta para evaluar el nivel de ejecución de las obras por la adjudicataria, y que aprovecharon para preguntarle por la situación de la obra, a lo que les confirmó que la adjudicataria está atravesando graves dificultades económicas. Y les añadió que no podía continuar las obras, pues los proveedores no le suministran material al no abonarlo por adelantado, de ahí que no cuenta con lo necesario para seguir la obra, salvo que pueda encontrar quien le avale.

Tomar medidas

También señalaron que les comunicó que, en principio, la Administración autonómica no podía hacer nada por ahora ya que el contrato de la obra sigue vigente al tener un plazo de ejecución de 15 meses, que vence el mes que viene, para tomar medidas y ver la posibilidad de que otra empresa acometa lo que faltan. Vecinos y empresarios advierten que les dejaron unas pasarelas peatonales para acceder a sus viviendas y negocios que no son las más adecuadas pasa pasar, sobre todo, si se trata de personas mayores o con movilidad reducida. Algún residente indicó que no cuentan con acceso para meter o sacar los coches de garajes, ni tampoco para que pueda entrar una ambulancia a prestar asistencia a una mujer de 101 años.

Y explican que, debido a que gran parte de la superficie de la calle aún está en tierra, el agua filtra por ella hasta el garaje de un edificio y se inunda. Añaden que mucha gente ya evita circular por esa travesía y se decantan hacerlo por la Autovía do Barbanza, especialmente, por las largas esperas en los semáforos de obra, que se mantienen en un tramo debido a que la estrechez de la vía, resultante de la obra inacabada y, por ello, tiene que protegerse con vallas, e impide que pasen a la vez dos vehículos en direcciones opuestas.

Reacción de la alcaldesa

Tras la denuncia pública de los afectados, la alcaldesa reaccionó pidiendo disculpas a los ciudadanos, pese a que subrayó que es un tema “alleo a calquera competencia municipal”, puntualizando que se trata de una problemática interna de una empresa privada, concretamente, la adjudicataria de esas obras, Oresa Construcción y Servicios Globales SL, y que le afecta a su estado económico. También manifestó que en los últimos días fue conocedora de la problemática en esa obra que lleva a cabo la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), refiriendo que se registraron “ausencias de operarios en días sinalados” y que por eso le trasladó su preocupación al Ejecutivo gallego.

La mandataria ribeirense añadió que se reunió con la conselleira de Planificación de Infraestruturas y la directora de la AXI “para ver cal era a saída máis beneficiosa, rápida e áxil para retomar esta actuación que atravesa toda a parte urbana de Palmeira”, y confirmó que ayer le indicaron que la obra se cederá a otra constructora, para lo que refirió que ya se están realizando todos los trámites administrativos con la finalidad de que, con la mayor brevedad esa nueva empresa "teña preparados os equipos de traballo e poder estar a pe de obra xa reactivando todas esas accións para avanzar na na execución dese proxecto".

Sampedro Fernández también pidió "paciencia e tranquilidade", porque aseguró que están "completamente vixiantes a todo o que poida pasar e de que esa nova empresa cumpra coa súa palabra, co seu traballo e coa máxima dilixencia nos prazos establecidos". Igualmente, expresó su deseo de que todos los inconvenientes registrados no ralenticen demasiado la ejecución de las obras y que a la mayor brevedad esté trabajando la nueva constructora. "Como alcaldesa tiven unha gran preocupación, recibín as chamadas dos veciños da parroquia e do propio concelleiro delegado, e desde o primeiro momento estivemos en contacto coa AXI, a cal quiero agradecer esa receptividade á hora de axilizar todos os trámites e de poñer enriba da mesa unha solución que fose áxil para prexudicar canto menos á veciñanza que ten as obras á beira da casa", concluyó la primera edila.