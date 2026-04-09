La psicóloga Carmen Hermo ilustró a padres, educadores y público en general en Ribeira sobre el problema del acoso escolar

Una docena de personas asistió aa la charla que tuvo lugar en el ‘Aula de Aprendizaxe’ del colegio plurilingüe ‘O Grupo’ de Ribeira,

Siguiendo con las charlas de las Escola de Nais e Pais, que también están abiertas a la ciudadanía en general, desde la ANPA 'Santa Uxía', en colaboración con el propio centro educativo y el Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), se programó para la jornada de ayer una actividad dirigida a padres, madres, familias, educadores y cualquier persona interesada sobre un asunto de vital importancia para sus hijos, en particular, y para la comunidad educativa, en general.

Tuvo lugar en el ‘Aula de Aprendizaxe’ del colegio plurilingüe ‘O Grupo’ de Ribeira, en el edificio de la antigua comisaría de la capital barbanzana, acogió en la tarde de ayer una charla sobre acoso escolar o bullying que estuvo impartida por la psicóloga Carmen Hermo, y que atrajo a una quincena de personas que pudieron conocer las diferentes vertientes sobre esa temáticas y los protagonistas de ese tipo de comportamientos.