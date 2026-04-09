Inician la humanización de tres calles situadas alrededor de la Praza do Concello de Ribeira con una inversión de casi 69.200 euros
Operarios de Nemesio Ordóñez SA (NOSA) iniciaron la ejecución, que se prolongará un par de meses, de las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno del consistorio ribeirense, y de las que dicha empresa resultó adjudicataria por casi 69.173 euros, financiados con las arcas municipales. Esta actuación contempla la intervención en tres calles que, tras concluir las tareas programadas, verán renovado su aspecto, sobre todo, al establecerse una plataforma única para que vehículos y viandantes transiten a la misma cota. Consecuentemente, el actual pavimento de aglomerado de la calzada se sustituirá por otro de hormigón pulido, en el que se intercalaran franjas de adoquín de piedra granítica cada cierta distancia.
“Trátase dunha actuación necesaria para continuar dando resposta ao compromiso de humanización da nosa cidade. Nestas rúas xa tiña prioridade o viandante sobre os vehículos, pero executamos estas obras para mellorar o estado da superficie e, polo tanto, incrementar a seguridade para quen se despraza a pé ou nun turismo. Dende o Concello de Ribeira seguimos sacando adiante licitacións e iniciando obras para, en consecuencia, activar tamén o noso municipio, onde a prioridade sempre é a mellora da calidade de vida da cidadanía”, manifestó la alcaldesa, María Sampedro, quien agregó que "é un compromiso adquirido coa veciñanza ao que damos cumprimento con medios propios. Parte do importe ía enmarcado no Plan de Fortalecemento de Comercio, pero o anterior goberno local perdeu estes fondos e, agora, debe ser o Concello quen asuma a totalidade do custe".