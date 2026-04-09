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Ribeira

El proyecto ‘Phoenix Kids by Javier Gómez Noya' despierta el interés de un grupo de escolares de Ribeira

Más de 190 estudiantes de 3º a 6º de Primaria del colegio ‘O Grupo’ de Ribeira practicaron deporte dentro de esta iniciativa que promueve la actividad física y el triatlón entre los más pequeño

Chechu López
09/04/2026 06:50
Los concejales de Deportes y de Educación, Álex Vidal y Juana Brión, se acercaron a comprobar el desarrollo de esta iniciativa que une deporte y educación
Los concejales de Deportes y de Educación, Álex Vidal y Juana Brión, se acercaron a comprobar el desarrollo de esta iniciativa que une deporte y educación
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Más de 190 estudiantes de las clases de 3º a 6º cursos de Educación Primaria del colegio plurilingüe ‘O Grupo’ de Ribeira practicaron ayer deporte dentro del proyecto ‘Phoenix Kids by Javier Gómez Noya’, que promueve la actividad física y el triatlón entre los más pequeños. Parte del equipo, con el atleta Víctor Riobó a la cabeza, insistió con los chiquillos en la importancia de llevar un estilo de vida saludable y examinaron sus aptitudes deportivas con cuatro pruebas.

Según los resultados obtenidos, el alumnado recibió nociones sobre los deportes con los que más concordaban: resistencia (atletismo, marcha, natación y ciclismo), fuerza (lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, lanzamiento de peso y halterofilia), salto (salto de altura, salto de longitud, salto de pértiga y triple salto) y movilidad (boxeo, golf, baloncesto y tenis).

Los asistentes pudieron conocer nociones de los deportes con los que concordaban, tales como fueron practicando resistencia, fuerza, salto y movilidad.
Los asistentes pudieron conocer nociones de los deportes con los que concordaban, tales como fueron practicando resistencia, fuerza, salto y movilidad.
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