El proyecto ‘Phoenix Kids by Javier Gómez Noya' despierta el interés de un grupo de escolares de Ribeira

Los concejales de Deportes y de Educación, Álex Vidal y Juana Brión, se acercaron a comprobar el desarrollo de esta iniciativa que une deporte y educación

Más de 190 estudiantes de las clases de 3º a 6º cursos de Educación Primaria del colegio plurilingüe ‘O Grupo’ de Ribeira practicaron ayer deporte dentro del proyecto ‘Phoenix Kids by Javier Gómez Noya’, que promueve la actividad física y el triatlón entre los más pequeños. Parte del equipo, con el atleta Víctor Riobó a la cabeza, insistió con los chiquillos en la importancia de llevar un estilo de vida saludable y examinaron sus aptitudes deportivas con cuatro pruebas.

Según los resultados obtenidos, el alumnado recibió nociones sobre los deportes con los que más concordaban: resistencia (atletismo, marcha, natación y ciclismo), fuerza (lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, lanzamiento de peso y halterofilia), salto (salto de altura, salto de longitud, salto de pértiga y triple salto) y movilidad (boxeo, golf, baloncesto y tenis).