Ambar destinará la recaudación de su XII Carreira pola Diversidade al proyecto ‘Ecosistemas de vivendas inclusivas e servizo de apoio á comunidad'

La salida y la llegada de la carrera estarán ubicadas en el mismo lugar de Coroso

La asociación Ambar, que hace unos días dio a conocer la apertura del plazo de inscripción para participar el 10 de mayo en su XII Carreira pola Diversidade, que tiene una cuota de 7,5 euro, que se debe realizar a través de la página web de Cronotec y que se cerrará el 5 de mayo, anunció que la recaudación de ese evento consolidado se destinará a la financiación del proyecto ‘Ecosistemas de vivendas inclusivas e servizo de apoio á comunidade’, impulsado por la propia asociación con la pretensión de mejorar la calidad de vida del colectivo.. Sus responsables añaden que esa carrera ya es “un referente non só no eido deportivo, senón coma un espazo de celebración e convivencia pola inclusión”.

Como novedad, Ambar anuncia que se desarrollará su ‘proba lúdica’, una modalidad de la que no desvela muchos detalles, pues habla de “varias sorpresas”, pero que consistirá en un recorrido para que la gente pueda disfrutar “camiñando tranquilamente”, y que se diseñó específicamente para personas que no tengan como objetivo lograr una marca deportiva, “e podan inscribirse e vivir o evento dunha forma moi orixinal”. De todas maneras, señala que, aunque el objetivo de la carrera es la diversión y la visibilización de la diversidad, “quen queira correr, tamén pode facelo”.

Una de las modalidades de participación será la Absoluta Mixta, con una distancia a recorrer de 5 kilómetros, y en la que se establecieron las categorías sub-18 (de 16 a 17 años), sénior (de 18 a 34 años), máster 1 (de 35 a 40 años), máster 2 (de 41 a 50 años) y máster 3 (a partir de 51 años). Otra será la de carácter inclusivo, también en la distancia de 5 kilómetros, en la que se contemplan las categoría de zapatilla inclusiva, para personas con diversidad intelectual, sensorial o motriz y que no se incluyan en otras categorías, y handbike y silla de atletismo. Y, por último, está la modalidad novedosa, que es la lúdica, con o sin mascotas, de 2.5 kilómetros de recorrido, que está abierta a todas las edades, teniendo que ir los menores de 10 años acompañados de una persona adulta.