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Ribeira

Alba Ceide y Óscar Losada presentarán esta tarde en el centro Lustres Rivas su novela ‘A tese de Margot’

Chechu López
09/04/2026 06:15
Imagen parcial del cartel de la presentación literaria de la obra 'A tese de Margot'
Imagen parcial del cartel de la presentación literaria de la obra 'A tese de Margot'
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El centro cultural ‘Lustres Rivas’ albergará a las ocho de esta tarde la presentación de la novela gráfica en gallego ‘A tese de Margot’ de la autora y dibujante Alba Ceide y el autor literario Óscar Losada. Se trata de una publicación que, pese a que está dirigida al público general, está especialmente orientada a un público adolescente y juvenil. Esta obra pertenece al género biográfico y que permite conocer más sobre la vida y obra de una investigadora en lengua gallega de comienzos del siglo pasado.

La novela narra la historia ocurrida en el año 1926, cuando la filóloga alemana Margot Sponer viaja a Galicia para investigar la lengua gallega, sumergiéndose en la cultura local y conociendo a sus gentes. Su tesis de doctoramiento hace de ella una pionera en la historia de ese idioma. "Neste cómic acompañamos a Margot nas súas andainas por Galicia, onde forxa amizade con figuras da Xeración Nós, e coñecemos os posteriores acontecementos vividos no seu país coa presenza do nazismo, que empregou os Xogos Olímpicos de Berlín 1936 como un lugar de propaganda do réxime", destacan desde la editorial.

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