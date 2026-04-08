Un motorista resulta herido en una colisión por alcance entre su ciclomotor y una furgoneta en la Rúa Norte, de Palmeira, en Ribeira

El piloto herido fue inmovilizado con collarín y en un colchón de vacío para meterlo con la camilla en la ambulancia asitencial

El piloto pobrense de 36 años de una scooter resultó herido, inicialmente de carácter leve, salvo complicaciones, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las dos menos veinte de esta tarde en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, en su tramo denominado Rúa Norte, a la altura del edificio número 29, junto al cruce de acceso al puerto.

Según indicaron algunos testigos que alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el siniestro consistió en una colisión por alcance en el que se vieron implicados un ciclomotor y una Ford Transit que estaba parada en la calzada, y que ibnan en dirección hacia Ribeira. Según uno de los alertantes, el conductor del vehículo de dos ruedas, aunque estaba consciente y orientado, parecía haber sufrido algunas lesiones, por lo que precisaba asistencia sanitaria.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-61, que desplazó a su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana; a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la Policía Local, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago.

Inmovilización

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061, con la colaboración de los efectivos de los Bomberos y del GAEM, procedieron a inmovilizar a la víctima, a la que le colocaron collarín, la subieron en una camilla de palas para colocarla sobre la camilla del vehículo asistencial, en donde la introdujeron en un colchón de vacío.

Seguidamente, se procedió a trasladarla hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de las lesiones. Los agentes municipales regularon la circulación rodada y recabaron datos para elaborar un informe sobre lo sucedido, aunque inicialmente será la Guardia Civil de Tráfico la que se encargará de instruir el atestado.

La víctima fue trasladada en una ambulancia asistencial del 061 al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza