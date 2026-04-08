Presupuestada en 592.847 euros la obra del construcción de un carril bici de conexión entre las zonas de Coroso y Palmeira, en Ribeira

Fotomontaje del estado reformado de la recta de Palmeira con la incorporación del carril bici proyectado

El Ayuntamiento ribeirense acaba de sacar a contratación por un presupuesto inicial de 592.847 euros y un plazo máximo de ejecución de seis meses la realización de las obras contempladas en el proyecto de construcción de un carril bici para la conexión entre el casco urbano de la ciudad, desde la zona de Coroso, y la parroquia de Palmeira. Las empresas interesadas en formar parte de este procedimiento tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 27 de abril para presentar su ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (Silex). La adjudicación se realizará en favor de la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa, es decir, el precio más bajo.

Según se contempla en el proyecto, el carril bici proyectado tendrá una longitud de casi 2,88 kilómetros, y conectará la infraestructura similar existente en el Paseo de Coroso, discurriendo de forma paralela a la carretera comarcal AC-305, hasta llegar a la parroquia palmeirense, y que tendrá un primera tramo por el margen derecho en dirección salida de la ciudad hasta poco después de la glorieta del lugar de As Saíñas, donde cambiará al margen izquierdo para continuar por ese mismo sitio hasta el final.

Separación de la calzada

El carril bici se separará de dicha calzada con bolardos en algunas zonas donde irá sobre el aglomerado existente a la misma cota que el carril de circulación de los vehículos con un ancho entre 2,50 y 2,80 metros, e irá elevado en otras zonas con un bordillo de hormigón y de un ancho de 2,20 a 2,40 metros y su pavimento será de hormigón coloreado en rojo, en ambos casos para dos sentidos de circulación. La actuación contempla la señalización horizontal y vertical y, dentro de los elementos del mobiliario a instalar, se incluyen ocho aparcabicis de acero inoxidable.

El adjudicatario de las obras mantendrá en todo momento el tráfico por la carretera de titularidad autonómica AC-305, disponiendo los elementos de señalización y balizamiento necesarios, tanto de día como de noche, para la seguridad viaria de los tramos en obras. Asimismo, deberá disponer las medidas adecuadas para la protección del tráfico peatonal. También deberá poner a cota los registros existentes en la calzada, tras la extensión de la mezcla bituminosa correspondiente.

Fotomontaje del estado reformado del tramo de As Saíñas con la incorporación del carril bici proyectado

La memoria justificativa del contrato establece que la actuación principal consiste en la creación de un nuevo eje ciclista que servirá para conectar dos núcleos de población del municipio, la parroquia de Palmeira con el propio centro urbano de Ribeira. Y precisa que quedan afectados, directa o indirectamente, miles de personas que transcurren entre ambas localizaciones diariamente y que realizan ese trayecto, mayoritariamente, en vehículo motorizado privado.

Incentivar su uso

Bajo el objetivo de incentivar el traspase de un modo de transporte a otro más sostenible, eficiente y próximo, se señala que la futura vía ciclista quedará completamente segregada del tráfico rodado, para así mejorar la comodidad del trayecto e incentivar su uso "gracias a una mejor sensación de seguridad, sin la necesidad de compartir espacio con vehículos que circulen a gran velocidad, especialmente en el tramo interurbano en el que se radica la propuesta", subraya..

Vista aérea del tramo de Coroso y As Saíñas donde se construirá el futuro carril bici entre Coroso y Palmeira

La nueva infraestructura proyectada partirá del existente en el paseo marítimo de la playa de Coroso, discurrirá paralelamente a la carretera AC-305 en dirección a Palmeira, y finalizará en la intersección entre dicha carretera y la calle del cementerio municipal, donde se está ejecutando actualmente un proyecto diseñado por la Fundación RÍA para la transformación global del carácter de la vía AC-305, reduciendo la velocidad máxima en el tramo urbano a 30 kilómetros por hora, disminuyendo la anchura de los carriles y ampliando la superficie dedicada al peatón, introduciendo además una franja verde en toda su longitud.

Movilidad más sostenible

El nuevo carril facilitará una movilidad cotidiana más sostenible, ya que la unión del carril bici existente con el núcleo de Palmeira conecta diferentes nodos atractores de desplazamientos, como, por ejemplo, los centros educativos de Secundaria y de Formación Profesional, la Escola Oficial Náutico-Pesqueira, el Centro de Deportes de Raqueta, la playa de Coroso y el futuro polígono industrial de Fontenla-Pedras Vermellas, en Palmeira. Además, se estima que la ejecución de esta conexión ciclista facilite gran parte de los desplazamientos que, especialmente en época estival, se hacen de Palmeira a la playa, nodo de atracción turística del municipio, siendo una forma de incentivar el cicloturismo en ese entorno. También se cumple con el Pacto Verde Europeo con la misión de reducir emisiones.

Imagen del trazado del futuro carril bici que unirá el existente en Coroso con Palmeira

Cabe recordar que, por decreto de la Alcaldía del 22 de julio de 2025, se adjudicó por importe de 17.848 euros a la empresa Enurcoin SL. el contrato menor para la redacción del proyecto de 'Construcción de carril bici para la conexión del casco urbano de Ribeira con la parroquia de Palmeira', y que fue presentado el mes pasado en el Ayuntamiento ribeirense y firmado digitalmente con fecha del 3 de marzo de 2026 por sus ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Enrique Juan Urcola Tellería y Elena María Urcola Tellería, que son los autores de dicho proyecto.