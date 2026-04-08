Fran Sieira presentará el 2 de mayo en el auditorio de Ribeira su nuevo y más personal espectáculo de danza, ‘BenQuerer', sobre autocuidado emocional
Es una obra íntima y emocional, que conecta con lo cotidiano y la adaptación a los cambios, que reflexiona sobre cómo se asume más de lo que corresponde y profundiza sobre el querer o quererse bien
Tras ofrecer en los últimos siete años espectáculos como ‘EntreSoños’, ‘Demente’, ‘Neutro’ y ‘Ceibe’, con la participación de un amplio elenco de artistas, la Compañía de Danza de Fran Sieira recalará de nuevo en Ribeira el 2 de mayo. Será en el auditorio con su última producción, ‘BenQuerer’, un espectáculo íntimo y emocional, que conecta con lo cotidiano y los procesos de adaptación a los cambios, que reflexiona sobre cómo las personas asumen más de lo que les corresponde y que profundiza sobre el querer o quererse bien. La venta de entradas, al precio unitario de 5 euros, que ya incluye los gastos de gestión, empezará mañana, a partir de las 9.00 horas, simultáneamente vía online a través de la página web www.ataquilla.com y de modo presencial en la Oficina de Atención Cidadá, de lunes a viernes y en horario matinal.
‘BenQuerer’ es, en todos los aspectos, el proyecto más personal del coreógrafo y bailarín ribeirense, pues se atreve a exponerse más en el escenario, donde bailará solo: “Neste caso, decidín montarme un solo de danza, pensando en como se move a danza a nivel galego”. Sieira añadió que habló con Antía y Sabela, de Ameixeiras&Caamaño, para que le prestasen su música, “pois sempre fun fan delas, quería traballar con elas e, ao final, acabamos facéndoo en conxunto e estando as tres xuntas en escea”, subrayó.
Síndrome del impostor
Fran Sieira indicó que 'BenQuerer’ habla del autocuidado emocional, el amor propio y el respeto a uno mismo. “É coma un ata aquí, cara min, a miña persoa. Considero que me meto moita caña, que sempre padecín o síndrome do impostor moi grande, que sempre pensei que non era suficiente o que eu facía, que ao mellor desde a danza galega era difícil vivir dela de xeito profesional, ata tal punto que fun a estudar danza contemporánea a Lugo tres anos”, precisó.
Para él, ‘BenQuerer’ es “unha peza na que me sinto vulnerable ao estar só en escea pero, á vez, acompañado neste autocoidado emocional, que está a ser unha curación. É un ata aquí, eu son así, eu me movo así, me expreso así e me teño que aceptar como son e con esto é co que teño que vivir. Considero que é imprescindible pasar por esas fases da vida”. Y dijo que el acompañamiento en escena de Antía Ameixeiras y Sara Caamaño, con música en directo, será la primera vez que la compañía apuesta por ella.
Cerrar un ciclo
Fran Sieira expresó que está deseando que llegue el 2 de mayo para llevar su espectáculo a Ribeira para estrenarlo, “pois creíamos que non podía ser doutra maneira”. En este sentido, refirió que “presentar os meus traballos sempre en Ribeira é facelo onde eu me criei, e este espectáculo fala de moitas partes da miña adolescencia, onde experimentei partes da niña vida que me custou xestionar e outras non. Para min é coma pechar un ciclo nesta peza e falando de min, tan en primeira persoa. Ten máis sentido facelo en Ribeira”, incidió.
Ayer le acompañaron la concejala de Cultura, Ana Barreiro, y la alcaldesa, María Sampedro, quien afirmó que ‘BenQuerer’ es una “obra inclusiva”, que incorporará recursos específicos de accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva, pues se contará con servicio de lenguaje de signos. “Eso é algo que nos parece fundamental e traballaremos desde o departamento de Cultura e o Concello de Ribeira para que a curto ou medio prazo poda estar totalmente integrado neste auditorio, porque é de xustiza que todo o mundo poda acceder a unha cultura libre e para todos”.
La primera edila, que expresó su agradecimiento al coreógrafo y bailarín por seguir apostando por la capital barbanzana y que subrayó que “Fran dalle máis a Ribeira do que recibe a cambio. Eu creo que si é profeta na súa terra”, manifestó que “esta obra, na que coñeceremos o lado máis persoal de Fran Sieira, será pioneira en moitos ámbitos e agardo que, como as que lle precederon, sexa un éxito". Sampedro Fernández concluyó diciendo que tanto ‘BenQuerer’ como otras obras ya escenificadas por su compañía de danza llevan a una reflexión sobre la salud mental y del autocuidado de las emociones.