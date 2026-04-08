El Ayuntamiento de Ribeira destina casi 8.100 euros a cambiar la tarima de madera del suelo del aula de cocina por otra vinílica

Operarios de la empresa Fogar Barbanza SLU acometen los trabajos de instalación de la tarima vinílica en el suelo de la primera planta del edificio del mercado municipal

El Ayuntamiento ribeirense acaba de actuar de nuevo en el edificio que alberga la plaza de abastos para ofrecer unas “instalacións óptimas” y dar un paso más de cara a obtener el sello de ‘Mercados Excelentes’. "Esta medida mejora las condiciones de sanidad y seguridad del aula en el momento de cocinar al ser una tarima fácil de limpiar y antiresbaladiza. Además, con ese nuevo material, también se reduce la acústica cuando se hace uso de ese espacio”, declaró el concejal de Mercados, Vicente Mariño.

La intervención, que se desarrolla en la primera planta de dicho inmueble de titularidad municipal, en la que se ubican las cocinas para impartir cursos o formación vinculados a esa infraestructura dentro del Programa Integrado de Emprego (PIE) y otras acciones puntuales que requieran el uso de los fogones, consistió en el suministro y colocación de 85 metros cuadrados de tarima vinílica y zócalo por casi 8.100 euros por parte de la empresa Fogar Barbanza SLU. De ese modo, se llevó a cabo la sustitución de su suelo de tarima de madera existente para revestirlo del nuevo material.