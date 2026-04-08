Detenido un joven por atentado a la autoridad cuando unos policías acudieron a auxiliar al equipo médico del PAC de Ribeira al mostrarse muy agresivo

El detenido se comportó de manera muy agresiva en el PAC de Ribeira con su personal sanitario y con los efectiv os de la Policía Local Chechu Río

La Policía Local de Ribeira detuvo el pasado fin de semana a un varón que ronda la treintena de años por un delito de atentado contra la autoridad. Los hechos que se le atribuyen se registraron poco después de las doce y media de la madrugada de este pasado sábado cuando ese joven acudió acompañado de su pareja al Punto de Atención Continuada (PAC) de Santa Uxía para que lo atendieran de heridas que, al parecer, sufrió a causa de una pelea en la que se vio implicado. Debido a que estaba muy agresivo y violento, el equipo médico no era capaz de prestarle asistencia. El celador de dicho servicio salió a la calle y al ver pasar un coche patrulla de agentes municipales, que regresaba por esa zona tras un servicio en Aguiño, llamó la atención de para solicitar su intervención.

Cuando los policías locales accedieron al PAC ribeirense se encontraron a ese hombre bastante corpulento, con el torso al descubierto, con manchas de sangre en el rostro y varias partes de su cuerpo y, aunque aparentaba encontrarse bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes, parecía estar bastante calmado, aunque por momento volvía a mostrarse agresivo. Uno de esos momentos se volvió a producir cuando el personal sanitario se dispuso a aplicarle puntos de sutura en la zona de los labios, en la que tenía algún corte, por el que sangraba. Ese joven se levantó profiriendo insultos y amenazas hacia los efectivos policiales que estaban en ese lugar para garantizar la seguridad del personal sanitario. En un momento dado, ese varón quiso marcharse, pero los policías se lo impidieron

Resistencia

Ello lo consiguieron los efectivos de la Policía Local pese a que esa persona opuso mucha resistencia, llegando a abalanzarse hacia uno de los agentes, sin causarle daños, a diferencia de lo que sucedió con un auxiliar que los acompañaba y al que, inicialmente, hirió en un dedo y un hombro. Ante esa actitud, los efectivos policiales se vieron obligados a esposarlo, teniendo que reducirlo en el suelo, y proceder a arrestarlo. Además, requirieron la presencia de la Policía Nacional para que acudiera en un coche patrulla equipado con mampara para poder trasladar al detenido con seguridad hasta los calabozos de la comisaría de la ciudad.

Una vez allí, solicitaron una ambulancia del 061 para llevarlo al Hospital do Barbanza, hacerle una exploración y emitir un parte médico pues el arrestado indicaba que tenía una muñeca rota, pero ese extremo se descartó, aunque la agresividad y violencia que exhibía impidió que el facultativo de guardia en las Urxencias hospitalarias lo atendiera, por lo que lo fue devuelto a los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, mientras se continuaron con las diligencia por los hechos delictivos por los que se le investiga.

Horas después, ese individuo fue puesto a disposición judicial y el titular de la Plaza 2 de lo Social e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó su puesta en libertad. Sin embargo, fue citado para este lunes para la celebración de un juicio rápido por esa causa, que no se pudo celebrar al advertirse que no se contaba con le informe médico forense de las lesiones del auxiliar, por lo se transformó en diligencias previas y pendiente de señalarse la vista oral.