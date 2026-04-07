Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Romería de San Alberto del lunes 13 de abril incluirá una peregrinación desde el centro de Ribeira hasta el monte, misa, puja de ofrendas y música

Chechu López
07/04/2026 06:00
Tras la celebración de la misa solemne, está previsto que salga la procesión con la imagen de San Alberte que discurrirá por alrededor de la ermita
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Unidad Pastoral (UPA) de Ribeira ultima los preparativos para celebrar el próximo lunes, día 13 de abril, la ancestral Romería de San Alberto en un lugar con unas vistas incomparables y donde sigue viva la tradición popular. A partir de las cuatro de la tarde partirá de la iglesia parroquial de Santa Uxía una peregrinación hacia el monte donde se ubica la ermita en honor al santo, en la que se oficiará una misa solemne (18.00 horas), seguida de procesión por alrededor de la capilla y la tradicional puja de las ofrendas -gallos, gallinas o huevos- y no faltarán la música, una merienda familiar y juegos tradicionales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina