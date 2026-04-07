La Romería de San Alberto del lunes 13 de abril incluirá una peregrinación desde el centro de Ribeira hasta el monte, misa, puja de ofrendas y música

Tras la celebración de la misa solemne, está previsto que salga la procesión con la imagen de San Alberte que discurrirá por alrededor de la ermita Chechu Río

La Unidad Pastoral (UPA) de Ribeira ultima los preparativos para celebrar el próximo lunes, día 13 de abril, la ancestral Romería de San Alberto en un lugar con unas vistas incomparables y donde sigue viva la tradición popular. A partir de las cuatro de la tarde partirá de la iglesia parroquial de Santa Uxía una peregrinación hacia el monte donde se ubica la ermita en honor al santo, en la que se oficiará una misa solemne (18.00 horas), seguida de procesión por alrededor de la capilla y la tradicional puja de las ofrendas -gallos, gallinas o huevos- y no faltarán la música, una merienda familiar y juegos tradicionales.