La junta local de Ribeira de la AECC celebrará su Gala-Cena Solidaria el día 18 de abril en el salón de eventos del restaurante Chicolino, en Boiro

La cena benéfica de la junta local de la AECC ribeirense alcanzó en los últimos años sucesivos records de asistencia

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ribeira programó para el próximo 18 de abril la celebración de su Gala-Cena Solidaria en el salón de eventos del restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro. Por el momento no han trascendido demasiados detalles sobre el evento, ni tan siquiera de manera oficial la identidad de las personas o entidades que serán distinguidas en la misma, para la que se fletarán autobuses con la finalidad de facilitar la asistencia de la gente interesada en presenciar la ceremonia que suele ser muy emotiva.

La gala dará comienzo a las ocho y media de la tarde, mientras que la cena, que tendrá un precio de 50 euros, se empezará a servir desde las diez de la noche. Las entradas para la celebración gastronómica están a la venta en la sede ribeirense de la AECC (Rúa Estatuto, 1) los lunes, miércoles y viernes, de 11.00 a 13.00 y los miércoles de 17.30 a 19.30) y contactando con las integrantes de la junta directiva de dicha entidad.