Un juez manda a prisión a otro delincuente habitual de Ribeira por allanamiento de morada y robo con violencia en Aguiño

El detenido de 42 años fue puesto ayer a disposición de la autoridad judicial Chechu Río

El titular de la Plaza 2 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó a última hora de la mañana de ayer el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza para un ribeirense de 42 años, al que detuvo la Policía Nacional y que está investigado por robo con violencia y allanamiento de morada en una vivienda de Aguiño. Se trata de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por tratarse de un delincuente multirreincidente, que carece de carnet de conducir y que a finales de enero se dio a la fuga en un coche tras recibir el alto de la Policía Nacional, cuyos agentes lo acabaron persiguieron por carreteras del rural, tras lo que él acabó embistiendo el ‘zeta’ y agredió a cuatro de ellos.

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de la capital barbanzana lo llevaron desde sus calabozos hasta el edificio judicial, a donde llegó a las once y cuarto de la mañana de ayer, y de donde salió un par de horas después, manteniéndose su privación de libertad, y siendo custodiado por los mismos agentes hasta meterlo en un calabozo de la Policía Local, donde a las cinco de la tarde de ayer fue recogido por la unidad de traslados de la Guardia Civil para llevarlo hasta la cárcel provincial de Teixeiro, en donde ya pasó su primera noche de este ciclo, aunque ya había estado allí por decisión judicial a causa de su reiteración en la actividad delictiva.

Fue esta última y el hecho de tener suspendido el cumplimiento de condenas con la condición de no reincidir en la comisión de delitos, la razón argumentada por la Fiscalía, que compareció por videoconferencia, para solicitar el ingreso en prisión provisional para este individuo de 42 años. Este último prestó declaración, respondiendo únicamente a preguntas de su abogada, que solicitó su puesta en libertad, y dijo que llamó a la puerta de una vivienda de Aguiño con la finalidad de pedir dinero para el autobús, y trató de justificar su entrada en ese domicilio, donde revolvió bastante, rompió objetos y forcejeó con el dueño, que es un hombre de edad avanzada.