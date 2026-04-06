Ribeira albergará el 18 de abril la octava Kedada del motoclub Os Reventapistóns, para calentar motores de cara a su concentración de septiembre

Juan González, José Francisco Mallo y Pablo Blanco, de Os Reventapistóns, estuvieron acompañados de los concejales Álex Vidal y Fernando Abraldes en la presentación de los carteles del evento

Los motores volverán a rugir de nuevo en Ribeira el sábado 18 de abril con motivo de la celebración de la octava edición de la Kedada Motera de Os Reventapistóns, que tendrá en la Praza de España su epicentro y que servirá para ir calentando el ambiente de cara a la tradicional concentración que se desarrolla en septiembre en la capital barbanzana. En la presentación del evento que tendrá lugar dentro de menos de dos semanas, se contó con la presencia de varios de sus componentes, como fueron Juan González, José Francisco Mallo y Pablo Blanco, quien incidió en que "isto é un aperitivo” de lo que llegará dentro de cinco meses “que xa é outro nivel".

La programación de la quedada arrancará a las once y media de la mañana con música a cargo de Cabina DJ para, y una hora después dará comienzo una sesión vermú amenizada por el mismo pinchadiscos en los bares situados en el entorno de la explanada que albergará buena parte de las actividades. A las dos de la tarde tendrá lugar el reparto de raciones de churrasco al precio de 3 euros cada una, además de poder optar por adquirir otra comida en los foodtruck. El grueso de las propuestas a desarrollar se concentrará desde las cuatro menos cuarto de la tarde con la ‘Motos a cegas’, un concurso en el que “apalpar e escoitar” tendrá premios.

Ruta mototurística

Será la previa a la salida de la habitual ruta mototurística a las 17.15 horas. con recorrido por algunos de los parajes más atractivos del entorno. Tras el regreso de ese recorrido, en torno a las seis y media de la tarde, habrá un espectáculo 'Romperrodas', seguido de ‘Reventa trompeta’ (19.00). Y desde las siete y veinte de la tarde empezarán las pruebas de la carrera de lentos, salchicha colgante y de la prueba de ruido, con premios para los ganadores. El fin de fiesta lo pondrán a partir de las ocho de la tarde los sorteos por cortesía de Deza Racing Padín.

Por su parte, el concejal de Deportes, Álex Vidal, felicitó a Os Reventapistóns por la organización de este evento que “pretende poñer en valor unha disciplina deportiva do mundo do motor”. El edil destacó que, "cando fan estas quedadas, sempre teñen algunha actividade lúdico-deportiva, traen grandes espectáculos, fan probas para tódolos asistentes e, un ano máis, consolídanse como un clube referente, non só de Ribeira e do Barbanza, senón tamén autonómico e, incluso de ámbito nacional".

Su homólogo de Festexos, Fernando Abraldes, declaró que esta nueva edición de la quedada motera contribuirá a seguir dinamizando social y económicamente la capital barbanzana después de la Semana Santa. "É unha quedada moi importante para Ribeira”, dijo, para seguidamente expresar su agradecimiento a la entidad organizadora “pola planificación tan boa que fixeron de cartel".