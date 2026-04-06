Policía y Bomberos de Ribeira acuden a un aviso de incendio en un contenedor de basura y hallan dentro a un indigente que hizo fuego para calentarse

Bomberos y Policía Local acudieron al aviso del incendio en un contenedor en Palmeira Cedida

La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y una patrulla de la Policía Local de la capital barbanzana acudieron en torno a las seis y media de la madrugada de ayer hasta la zona del puerto de Palmeira tras ser movilizados por el Centro Integrado de Atención ás Incidencias (CIAE) 112 Galicia al recibirse una alerta de incendio en un contenedor verde de basura en ese emplazamiento.

Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes municipales, que levantaron la tapadera de ese recipiente para el depósito de residuos sólidos urbanos con la finalidad de apagar las llamas con el extintor que llevaban en el vehículo patrulla, y se encontraron con la sorpresa de que había una persona en su interior y que es un conocido indigente. Según trascendió, ese hombre les indicó que se había mojado al caer al mar y que, como tenía mucho frío, decidió meterse en ese contenedor y encender una pequeña hoguera para secarse y calentarse.

Tras salir ese varón de dicho recipiente destinado al depósito de basura, los policías apagaron el fuego con el referido extintor y le entregaron una manta térmica al indigente para que pudiera hacer frente al frío. Los Bomberos ribeirenses acabaron de sofocar las llamas, para lo que usaron agua y removieron la basura que había depositada para que no quedasen rescoldos que pudieran reavivarlas.