La Xunta de Galicia evalúa la posibilidad de dotar a Ribeira de un nuevo parque canino

Riberia ya cuenta desde hace bastantes años con un parque canino situado en una parcela enfrente de la sede de la Policía Local Chechu Río

El Cobierno autonómico gallego evalúa la posibilidad de dotar de un nuevo parque canino en Ribeira, así como también en Oroso, después de que ambas administraciones locales expresasen su interés en contar con ese tipo de instalación, habiéndose dirigido formalmente a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para trasladarle sus propuestas para poner un parque canino a disposición de su ciudadanía.

Esas actuaciones en estudio forman parte de la colaboración con los ayuntamientos para facilitar el desarrollo de sus obligaciones con los propietarios de animales de compañía y teniendo en cuenta que este tipo de localidades, al concentrar más población, tienen una mayor necesidad de espacios acondicionados para que los perros puedan transitar en libertad con seguridad, bajo la supervisión de sus cuidadores, y socializar a la vez con otros animales, reforzando la atención, cuidado y bienestar de los animales de compañía.

Así lo ha dado a conocer después de que en el Consello da Xunta celebrado esta mañana adquirió el compromiso inicial de construir ese tipo de infraestructuras de carácter urbano en las siete grandes ciudades gallegas -ya se creó uno en Ferrol y para el resto confía en seguir dando pasos, empezando por los de Pontevedra y Lugo, y para los uqe este año se ha reservado una partida de 400.000 euros-, así como el primer Centro de Protección Animal de Galicia, de titularidad autonómica, para el que ya está redactado el proyecto de obra, cuya ejecución está previsto que empiece en los próximos meses con un presupuesto estimado que ronda los 4,5 millones de euros, que serán cofinanciados con fondos europeos el programa Feder Galicia 2021-2027.

Protección efectiva

Desde el Ejecutivo gallego subrayan que se sigue avanzando en el impulso de medidas orientadas a la protección efectiva de los animales de compañía y la lucha contra el maltrato y el abandono de esos ejemplares. En este sentido, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático indica que ya dispone de un proyecto constructivo para las futuras instalaciones del centro autonómico, que estará localizado en una parcela de cerca de 24.000 metros cuadrados en la zona de reestructuración parcelaria de Fisteus, en Curtis.

La previsión que maneja la Xunta de Galicia es que las obras puedan empezar en los próximos meses. El objetivo que se persigue con ello es disponer de una infraestructura de referencia que permita dar los cuidados y atención necesarios para garantizar el bienestar de aquellos animales de compañía objeto de comiso o intervención durante procesos administrativos y judiciales relacionados con la protección animal, así como ofrecer apoyo a los municipios pequeños y con una capacidad económica y estructural más limitada.

Ese primer Centro de Protección Animal de Galicia tendrá una superficie construida de 2.300 metros cuadrados, con capacidad para albergar unos 300 perros y 200 gatos, e incluirá áreas para cuarentena, maternidad, aislamiento infeccioso, hospitalización, animales agresivos o mantenimiento habitual de ejemplares, entre otras dependencias. A mayores, contará con un módulo veterinario con consulta específica de gatos y dos de perros, sala de higiene, un quirófano y una a sala de Radioloxía, completándose con una área administrativa.

Fomento de adopciones

Además, desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez indican que mantienen un año más su apoyo a los ayuntamientos y asociaciones protectoras para el cuidado, manutención y atención de los animales domésticos de compañía abandonados, así como para el fomento de las adopciones entre la ciudadanía.

En concreto, refiere que convocó a finales del año pasado dos órdenes dotadas para 2026 con un presupuesto total de 1,33 millones de euros, de los que 850.000 euros se reservan para entidades locales, para cubrir gastos relacionados con la esterilización quirúrgica, la identificación mediante microchip o pasaporte sanitario y la inscripción de los ejemplares a su cargo en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), así como también los costes derivados de su alimentación, vacunación preventiva y desparasitación, entre otras medidas profilácticas.

Protectoras

Y, para la línea de ayudas a asociaciones protectoras o que gestionen algún centro de recogida autorizado en Galicia hay consignados 480.000 euros, pudiéndose solicitar ayudas para cubrir cualquiera de los gastos ya mencionados y, a mayores, para comprar el material y medios que se necesiten para garantizar la gestión y el manejo de los animales a su cargo, como por ejemplo, remolques de transporte, software, dispositivos electrónicos para optimizar la gestión del centro o equipamiento veterinario no consumible, entre otros.

Además, la Xunta segura que sigue apostando por el fomento de las adopciones con la convocatoria, por tercer año consecutivo, de una línea de ayudas dirigida a particulares para cubrir los primeros gastos sanitarios y de identificación de perros y gatos acogidos en alguno de los centros y protectoras autorizados en Galicia, con un presupuesto total de 25.000 euros, con aportaciones máximas de 150 euros por perro o de 125 si se trata de un gato, para cubrir las adopciones realizadas entre el 1 de octubre del año pasado y el 31 de agosto del actual.