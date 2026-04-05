Un juez envía a prisión a un delincuente multirreincidente al que atribuyen robos en vehículos con los que sembró la alarma social en Ribeira

Una patrulla de la comisaría condujo al detenido a los calabozos de la Policía Local, donde posteriormente lo recogió la Guardia Civil, que lo llevó en el furgón de traslados a la cárcel de Teixeiro Chechu Río

El juez titular de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, para un conocido delincuente multirreincidente de 37 años, al que nuevamente detuvo la Policía Nacional tras atribuirle la presunta comisión de nuevos robos en vehículos aparcados en garajes y en vías o espacios públicos de Ribeira. A diferencia de anteriores ocasiones en que fue puesto a disposición judicial por hechos similares, esta vez la Fiscalía solicitó para el investigado su privación de libertad, pues en la pasada ocasión en que fue arrestado ya le había advertido que si regresaba iba a solicitar su envió a la cárcel.

Fue presentado por agentes de la comisaría de Ribeira a las diez y media de la mañana de este pasado jueves ante el juez para tomarle declaración por dos causas. La primera de ellas, fue por la acusación de un presunto delito de violencia de género tras la denuncia presentada un día antes por su pareja en la referida sede policial después de que horas antes solicitó hasta en dos ocasiones la presencia policial debido a que le tenía miedo porque estaba siendo violento, algo que sostuvo que ya venía sucediendo desde hace tiempo.

Dos avisos

Cabe recordar en relación al último episodio, que tras recibir un primer aviso, acudieron una patrulla de la Policía Local y otra de la comisaría sin que nadie respondiese a las llamadas a la puerta, hubo un segundo aviso en relación con hechos similares por parte de la pareja del ahora investigado, quien al verse perseguido por las fuerzas de seguridad salió por el balcón y se encaramó al tejado, e incluso amenazó con arrojarse al vacío, algo no cumplió. En relación con la acusación del supuesto delito de violencia de género, la Fiscal no solicitó ni el ingreso en prisión, ni tampoco otras medidas cautelares.

Ello fue totalmente opuesto a lo que solicitó el abogado de ella, que se mostró muy contrariado con la postura de la representante del Ministerio Público, y que solicitó una orden de alejamiento de 300 metros para el investigado respecto a su clienta. Finalmente, por parte del juez se fijó que la misma sea de 150 metros. A continuación, tuvo lugar la otra comparecencia por los robos en vehículos, y que fue por lo que se ordenó el ingreso en prisión de ese conocido delincuente que ha estado sembrando gran alarma social con esos delitos.