Un joven sin carné de conducir sufre un accidente de tráfico en Ribeira con la furgoneta que cogió sin permiso

La Mercedes Vito, a cuyos mandos iba el ribeirense de 18 años, tumbó un poste de hormigón del alumbrado público y dañó una marquesina Chechu Río

Un ribeirense de 18 años, que carece de carné de conducir, sufrió poco antes de las siete de la madrugada de ayer un accidente de tráfico con una Mercedes Vito en la carretera autonómica AC-550, de Cee a Ribeira, consistente en una salida de vía a la altura de la recta de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Allí chocó contra un poste de hormigón del alumbrado público, que tumbó, dejando sin iluminación el tramo viario, para acabar impactando contra una marquesina de la parada del autobús. Sin embargo, se trató del episodio final de un reguero de incidencias que se registró desde unos minutos antes y que se relacionan con él y el vehículo que manejaba.

Al parecer, todo empezó tras una discusión que ese muchacho mantuvo en el seno familiar, ya que quería coger la referida furgoneta y no le dejaban. Sin embargo, acabó llevándosela sin permiso, aunque detrás del chico fueron su madre y otra persona en otro vehículo para tratar de convencerle de que se detuviera. A falta de que se confirme si se produjeron otros incidentes, trascendió que la Mercedes Vito colisionó lateralmente contra un coche aparcado en el lugar de Deán Grande, causándole importantes daños. Pero la furgoneta siguió circulando hacia la Avenida de Ferrol, dejando en su camino distintos trozos que se fueron desprendiendo paulatinamente de la misma, e incluso se soltó la pieza protectora de los bajos del vehículo.

Marcas de una llanta

Además, la furgoneta dejó un reguero con la marca de la llanta de aluminio al arrastrarse sobre el asfalto del referido vial de salida de la ciudad, después de que le reventase el neumático de la rueda trasera derecha. Este último apareció en una zona cebreada de diferenciación de carriles cercana a la rotonda del barco, en Xarás. La referida marca de la llanta en el pavimento viario continuó hasta el lugar donde remató el periplo del joven al volante de la furgoneta.

Un testigo manifestó que escuchó cómo, instantes antes de producirse el impacto de ese vehículo contra el poste del alumbrado público y la marquesina, la madre le gritaba de manera reiterada a su hijo que parase desde el coche en el que lo seguían y mientras estaban en contacto con el 112. Los gestores de este servicio de coordinación de emergencias movilizaron a las Policías Local y Nacional y a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Bomberos de Ribeira y personal de mantenimiento de la AC-550, que cortaron el suministro eléctrico, y luego Ferrovial se puso a arreglar el problema.

Traslado al hospital

El joven que iba a los mandos de la Mercedes Vito resultó herido, por lo que fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital do Barbanza. Hasta allí acudió la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago para solicitar que le realizasen la pertinente prueba de alcoholemia. Según ha trascendido, son sus compañeros del destacamento de Corcubión los que se encargan de instruir el atestado.

La Mercedes Vito, a cuyos mandos iba el ribeirense de 18 años, tumbó un poste de hormigón del alumbrado público y dañó una marquesina Chechu Río

Al lugar del accidente se movilizaron Bomberos, una ambulancia del 061, Policías Local y Nacional, Guardia Civil de Tráfico, operarios de Ferrovial y personal de mantenimiento de la AXI Chechu Río