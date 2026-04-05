Exitosas procesiones y otros actos en las jornadas grandes del Jueves y Viernes Santos en Ribeira

Procesión del Entierro en Ribeira Chechu Río

Una multitud asistió a última hora del Viernes Santo a la procesión del Santo Entierro que, con salida y llegada en la iglesia parroquial de Santa Uxía, recorrió el centro de la ciudad de Ribeira, por la Rúa de Galicia hacia Romero Ortiz, para seguir por el Malecón hasta la rotonda de las Amas de Casa, donde inició el trayecto de regreso por otro tramo peatonal de Rúa de Galicia. Fue el colofón a una jornada en la que tuvieron lugar unos exitosos Vía Crucis desde la Santa de Moldes hasta el Mirador da Curota, con la participación de cerca de un centenar de 100 personas, algunas de las cuales se turnaron en portar la cruz, además de los sermones del Encuentro y de las 7 Palabras, tras el que tuvo lugar el Desenclavo.

El Jueves Santo comenzó con la Quedada con Jesús en el pabellón polideportivo de Artes, con la asistencia de unos 70 niños, que participaron en juegos con temática de la Semana Santa -incluyó un taller de cruces, entre otros- y del Triduo Pascual, y en los que se contó con la implicación de padres y catequistas de la Unidade Pastoral (UPA) de Ribeira. Fue un día en el que también se celebró la Última Cena del Señor y una eucaristía especialmente significativa, e la que se vivió el gesto humilde y profundo de Jesús en el lavatorio de pies. Y, pra concluir la jornada, se vivió la procesión del Paso de Jesús en el Huerto de los Olivos, con la implicación de varias decenas de cofrades y costaleros, que remató con la Hora Santa y la entrada en Getsemaní.

Y, después de la celebración anoche de la Vigilia Pascual conjunta de la UPA de Ribeira, con la bendición del fuego y agua y la degustación de cordero asado y roscón de Pascua, el colofón de la Semana Santa llegará en la jornada de hoy con las celebraciones del Domingo de Resurrección, con misas en el Hospital do Barbanza (10.00); Oleiros, Artes, Castiñeiras, Sn Paio y Santa Clara (11.00) y en Aguiño, Corrubedo, Olveira, A Guía y Santa Uxía (12.30 horas). En las parroquias rurales de la capital barbanzana también se celebraron diferentes actos en los últimos días, como fueron la Última Cena en San Paio de Carreira, Castiñeiras, Olveira, Oleiros, Aguiño, Corrubedo y Artes en Jueves Santo, lugares en donde se dio continuidad a los eventos en la jornada de Viernes Santo.

Procesión del Entierro en Ribeira Chechu Río

Procesión del Entierro en Ribeira Chechu Río

Procesión del Entierro en Ribeira Chechu Río

Procesión del Entierro en Ribeira Chechu Río

Vía Crucis entre la Santa de Moldes y el Mirador de A Curota

Vía Crucis entre la Santa de Moldes y el Mirador de A Curota

Vía Crucis entre la Santa de Moldes y el Mirador de A Curota

Quedada con Jesús en el pabellón polideportivo de Artes

Quedada con Jesús en el pabellón polideportivo de Artes

Quedada con Jesús en el pabellón polideportivo de Artes

Quedada con Jesús en el pabellón polideportivo de Artes

Procesión del Paso de Jesús en el Huerto de los Olivos en Ribeira

Sermón del Encuentro en Ribeira