Una disputa entre toxicómanos acaba con un incendio en el portal de un edificio de pisos en Ribeira

Bomberos realizaron la ventilación mecánica del humo del hueco de las escaleras Chechu Río

Una disputa entre toxicómanos acabó con un incendio urbano en el portal del edificio número 50 de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en el casco urbano ribeirense, y que afectó a la puerta de aluminio de la entrada principal, así como el resto de esa zona del inmueble e, incluso, el buzón de publicidad y los papeles que contenía. Ocurrió en torno a las doce y veinte de la madrugada de este viernes cuando se alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia sobre ese suceso, y sus gestores movilizaron a las Policías Local y Nacional y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que solicitó la colaboración de sus compañeros de Boiro.

Nada más llegar al lugar del aviso, los medios movilizados detectaron un fuerte olor a gasolina en el portal, donde se originaron las llamas, así como que el fuego ya se había extinguido por si sólo, al no haber combustibles que pudieran mantenerlo vivo. Sin embargo, veían salir humo por una ventana lateral de la parte superior del inmueble y que procedía del hueco de las escaleras. Al acceder al interior del edificio, para dirigirse a la planta más alta, los Bomberos comprobaron que las ventanas de las zonas comunes estaban abiertas y que el humo ya se ventiló de manera natural casi en su totalidad, excepto en el rellano del último piso, donde termina la escalera y no hay ventana, y se procedió a realizar su ventilación mecánica. La intervención se dio por rematada en menos de media hora.