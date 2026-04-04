Trasladado en ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza un motorista herido en un accidente de tráfico en el Alto da Mámoa, en Ribeira

El piloto fue inmovilizado antes de introducirlo en la ambulancia asistencial del 061, en la que se procedió a su traslado al servicio de Urxencias del hospital comarcal Chechu Río

Un motorista de 27 años resultó herido con pronóstico reservado, aunque no parecía revestir excesiva gravedad, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a la una menos cuarto de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7305, entre Ribeira y Aguiño por Carreira, a la altura del Alto da Mámoa, junto al cruce de talleres Seco.

Al parecer, el siniestro, se produjo cuando, tras superar un cambio de rasante que hay a la altura del referido lugar, una motocicleta Bandit de 600 centímetros cúbicos, a los mandos del piloto que posteriormente sufrió lesiones, se disponía a realizar un adelantamiento a un Audi A4, a los mandos de un conductor de 39 años, que giraba hacia la izquierda para dirigirse hacia una pista por el lugar de A Laxe, cuando se produjo el impacto entre ambos vehículos y la moto acabó desplazándose unos 20 metros hasta que se detuvo y junto a ella el piloto.

Fue un particular el que a las 12.45 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que el motorista precisaba de asistencia sanitaria. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), así como a la Policía Local ribeirense y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

El 061 movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias inmovilizó a la víctima, con la colaboración de Bomberos y GAEM, con la colocación de collarín y en un colchón de vacío, para seguidamente proceder a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, con la finalidad de que reciba asistencia médica y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Los Bomberos ribeirenses también realizaron la limpieza de la calzada. Los agentes municipales regularon la circulación rodada, dando paso alternativo a los vehículos por el carril que estaba libre, mientras que la Guardia Civil de Tráfico se encarga de instruir el atestado para depurar la responsabilidad del siniestro.