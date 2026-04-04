Detenido un viejo conocido de las fuerzas de seguridad bajo las acusaciones de robo con violencia y allanamiento de morada en Aguiño

El individuo arrestado fue trasladado a los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana, donde está a la espera de que pueda pasar a disposición de la autoridad judicial Chechu Río

La Policía Nacional de Ribeira detuvo a primera hora de esta mañana a un viejo conocido por su actividad delictiva multirreincidente y que estaba generando gran alarma social. Se trata de un individuo de 42 años que ya fue arrestado en varias ocasiones, entre otras cosas, por quebrantamiento de condena, al incumplir la orden de alejamiento respecto de su hermana, además de por robos y atentado a la autoridad, como fue la agresión a cuatro agentes de la comisaría a finales de enero pasado. Esta vez, ese delincuente fue detenido por un robo con violencia y allanamiento de morada.

Según pudo saber este periódico, fue un vecino de Aguiño el que en torno a las nueve y media de la mañana alertó de que ese varón “estaba facendo das súas” en una vivienda próxima a su domicilio, y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que procedieron a arrestarlo. Al parecer, ese delincuente llamó a la puerta de una casa y, tras abrirle, le pidió dinero a sus propietarios, una pareja de edad avanzada.

Como no le dieron nada, entró en la vivienda y empezó a revolver todo. El dueño trató de evitar que lograse su objetivo de robarles, produciéndose entonces un forcejeo entre ambos, en el que la víctima sufrió lesiones e, incluso, fruto del enfrentamiento entre ambos, la mujer recibió un golpe y cayó al suelo. Instantes después, llegó a la vivienda la Policía Nacional, detuvo a ese delincuente y lo trasladó a sus calabozos, donde permanecerá hasta ponerlo a disposición del titular de la Plaza 2 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia.