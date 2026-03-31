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Ribeira

Ribeira cambia las porterías de la pista deportiva de Punta do Castro por otras más resistentes a las inclemencias meteorológicas

Chechu López
31/03/2026 05:20
La Concellería de Depoortes de Ribeira llevó a cabo el cambio de porterías por otras de mayor durabilidad en la pìsta deportiva de Punta do Castro
La Concellería de Depoortes de Ribeira llevó a cabo el cambio de porterías por otras de mayor durabilidad en la pìsta deportiva de Punta do Castro
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La Consellería de Deportes de Ribeira comunicó que trabaja en la puesta a punto de las pista deportivas de la capital barbanzana aprovechando la bonanza meteorológica que acompaña desde hace unos días. Así, una de las intervenciones acometidas se desarrolló en el lugar de Punta do Castro, en Castiñeiras.

La intervención consistió en la sustitución de las porterías que había hasta hace poco por otras nuevas de hierro galvanizado, que se considera que son más resistentes a las inclemencias meteorológicas y que han supuesto un desembolso económico que ascendió a unos 3.000 euros.

El edil de dicha área municipal, Álex Vidal, comunicó que esta actuación se enmarca en la hoja de ruta que tienen marcada para contribuir a la mejora de las pistas deportivas con la llegada del buen tiempo, “para ofrecerlle unhas instalacións en óptimas condicións á veciñanza que opte pola práctica deportiva ao aire libre. Agora, a rapazada que xoga alí ao fútbol atópase cunhas pistas con mellores prestacións”.

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