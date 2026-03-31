Ribeira albergará el 12 de abril la tercera edición de la Andaina Solidaria a beneficio de BarbanTEA

Álex Vidal y Milagros Torrado presentaron en el parque García Bayón la tercera edición de la Andaina Solidaria BarbanTEA

La Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza (BarbanTEA) programó para el domingo 12 de abril, con salida a las diez de la mañana desde el parque García Bayón, la tercera edición de su Andaina Solidaria -las dos anteriores tuvo lugar en Boiro-, en la que se recorrerá una distancia de cinco kilómetros por el litoral de la ciudad y la zona de Coroso. Ese evento fue presentado esta mañana por la secretaria de dicha entidad, Milagros Torrado, quién explicó que “somos unha asociación que naceu do perdidas que nos sentíamos as familias e conseguimos crear un lugar seguro, tanto para familias como para usuarios. Agora queremos movernos moito, sobre todo, pola adolescencia e a muller; a muller autista que sempre é a máis discriminada á hora de diagnóstico e atención".

Torrado hizo referencia a la prohibición de participación de perros en esta caminata, Torrado puntualizó que "hai que ter en conta que moitas das nosas persoas usuarias teñen fobia cara aos cans e supón unha situación desagradable para moitas delas". Y respecto al plazo de inscripción indicó que ya lleva varios días abierto y que hay tres maneras para formalizarla, ya sea a través de la página web www.galitiming.com, en las acciones formativas de BarbanTEA o en el propio parque García Bayón el mismo día de la actividad hasta momentos antes de tomar la salida. Se establece una donación de 5 euros, aunque los menores de tres años podrán asistir de forma gratuita. Igualmente, se habilitará una fila 0 para quienes no puedan participar, pero que deseen apoyar ese fin solidario, puedan realizar su aportación.

Por su parte, el concejal de Deportes, Álex Vidal, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento ribeirense con este tipo de iniciativas que unen la práctica deportiva con una finalidad benéfica. "Unha vez máis, Ribeira amosa o seu lado solidario facendo esta andaina para apoiar aos nenos, nenas e adultos con trastornos do espectro autista", manifestó el edil popular, que agregó que la dificultad de la caminata es “Baixa”, para facilitar la participación de la ciudadanía.