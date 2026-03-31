PP y PBBI condenan el acto de Galiza Nova contra el monolito del Centenario restituido en Ribeira

El descubrimiento de la placa del 120 aniversario en el monolito restituido en la Praza do Centenario tuvo lugar el pasado 23 de marzo Chechu Río

En el tramo final del pleno ordinario de la corporación municipal ribeirense celebrado ayer, antes de que los grupos de la oposición presentasen sus ruegos y preguntas, el PP y el PBBI presentaron una moción conjunta por vía de urgencia, en la que tuvieron suficiente con su mayoría absoluta con la finalidad de que se acordase por parte de dicho órgano condenar los actos celebrados el pasado viernes, 27 de marzo, por la organización juvenil Galiza Nova en el obelisco que días antes fuera restituido en la Praza do Centenario, y en carteles que se instalaron por distintos lugares de la localidad. Desde el equipo de gobierno se denunció ese acto “por intentar terxiversar a realidade do fondo do 120 aniversario da cidade, por ser contrarios ao sentir da mayoría da sociedade de Ribeira e por infrinxir a ordenanza municipal de limpeza e recoller mensaxes contrarias ao estipulado pola Constitución Española”. Seis concejales de la oposición, entre los que estaban los cuatro del BNG -su portavoz, Luis Pérez, no asistió a la sesión-, el portavoz del PSOE y Juan Luis Furones, del grupo de no adscritos, la rechazaron, mientras que la edila Tania Redondo no votó.

A los representantes de la oposición pareció sorprenderles la presentación de dicha iniciativa, pese a que la alcaldesa, María Sampedro, les comunicó que se les había enviado en la mañana del lunes por correo electrónico y que se había añadido al expediente de dicha sesión plenaria. De primeras, ya se opusieron a la urgencia de esa moción, pero no consiguieron que no se plantease, debatiese y votase, pues el Gobierno local contaba con mayoría suficiente -a la sesión asistieron doce de sus trece concejales, pues no acudió la edila popular Juana Brión y su compañero Ramón Doval lo hizo por videoconferencia- para ello.

Herminia Pouso, del PBBI, presentó y defendió la iniciativa indicando que lo que se celebró en julio de 2006 cuando se instaló ese monolito no está asociado con el Rey Juan Carlos I, aunque lo inaugurase en la visita que hizo ese día a Ribeira, sino que se celebró el centenario de la concesión del título de ciudad por parte de Alfonso XIII y que el pasado 23 de marzo fue el 120 aniversario de esa efeméride y que se festejó con la reinstalación del obelisco que se había retirado durante la ejecución de las obras de reordenación de la referida plaza y no se había vuelto a recolocar tras rematar las mismas, pese a que el entonces alcalde, el nacionalista Luis Pérez, había expresado públicamente su intención de hacerlo y que estaban estudiando su ubicación.

Orgullo de la historia

“É bo que os pobos se enorgullezan da nosa historia, e non hai porque agochar nada. Que o BNG deixara ese monolito tirado nunha nave e quixera pasar de largo de reinstalalo porque, equivocadamente, o asocia coa monarquía, cando co que ten que facelo é co centenario da cidade de Ribeira. E nos tería que enorgullecer de repoñer ese recordó dese día de lembranza de que foi una celebración e a xente o fixo con acollida e cariño. Ese obelisco conmemora o centenario da cidade”, insistió Pouso Maneiro. Igualmente, agregó que no estaban dispuestos a dejar pasar por alto todas las demandas que tuvieron en relación a la restitución de ese monolito, y que en la Praza do Centenario había espacio más que suficiente para restituirlo sin ocasionar daño alguno a la placa de esa explanada debido al gran peso del obelisco. "Este goberno municipal entende esta maneira de proceder como unha tentativa de manipulación da realidade, inxusta, pero sobre todo para o conxunto da cidadanía ribeirense", concluyó Pouso Maneiro en su exposición de motivos de la moción.

Juan Luis Furones, concejal del grupo de no adscritos, intervino para manifestar que si el monolito no resultó dañado y que España es un país libre en el que se respeta la libertad de expresión, no entendía el sentido de la moción, y que si de lo que se trata es del incumplimiento de alguna normativa u ordenanza, “lo que se tiene que hacer es multar convenientemente”. Y agregó que “más allá del afán propagandístico que pueda tener esta moción, me parece que no es algo para debatir en el pleno y ocupar el tiempo de los señores concejales”.

Tras esa intervención, se escucharon los primeros aplausos del público que siguió en vivo y en directo el pleno, y que se repitieron tras el turno de palabra del portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, quien manifestó que no creía que fuese tan urgente y necesaria esta moción “que descoñecía”, y agregó que, “se Galiza nova fixo algún ilícito penal ou administrativo, temos una Policía Local que debería actuar, pero non nos aquí, non ten sentido”. Tras leer los artículos 6 y 14 de la Constitución Española, manifestó que los integrantes de Galiza Nova “son tan libres de estar en contra del rey coma vostedes de estar a favor. Non ten sentido que vostedes lle queiran imponer á ciudadanía de Ribeira o ser monárquico. A ninguén de nós debería importarnos o máis mínimo nun pleno municipal. Hai que ser un pouco máis serios”.

El concejal socialista apostilló que el Gobierno local parece que se está refiriendo a esos jóvenes como “terroristas ou polo estilo”, cuando “sólo foron a sacarse unha foto”, y concluyó manifestando que “a veces pensó que teñen moitas gañas de discutir. Son libres coma vostedes. Cada un co seu, se logo se recolle e se limpa…”, concluyó.

"Intento de calar"

Tras esas palabras, era esperada la intervención del grupo municipal del BNG, formación de la que Galiza Nova es su organización juvenil. Habló Cruz Rivadulla, quien empezó afirmando que “esto non é una moción, senón un intento de calar a quen non pensa coma vostedes. Aquí non houbo vandalismo, non se rompeu nin danou nada. Houbo unha acción simbólica política e totalmente lexítima. O que pasa é que a vostedes non lles molesta o feito, senón a mensaxe”. La veterana edila frentista agregó que el equipo de gobierno habla en la exposición de motivos de su iniciativa de respeto a la Carta Magna, “pero esquecen que a Constitución Española recoñece a liberdade de expresión. Criticar á Monarquía non é ir en contra da Democracia, é exercela”.

A continuación, declaró que el PP y PBBI dicen que “o monolito é de todos, pero foi inaugurado polos reis e representa unha visión concreta do Estado, non é neutro. E en Ribeira non todo o mundo é monárquico, por moito que lles pese. Falan de mayoría social, pero a monarquía non se vota e nunca se votou, e aquí, ninguén con menos de 65 anos votou esta Constitución, que debería haber evolucionado hai moitos anos ao igual que evolucionou a sociedade, porque hai varios artigos que teñen que ser modificados e todos o sabemos”. Por último, Rivadulla manifestó que “o máis grave é é que mentres hai problemas reais en Ribeira como a vivienda, seguridade, servizos e investimentos, vostedes traen unha moción por uns carteis, que non son os únicos que hai en Ribeira”.

A su juicio, con esta iniciativa, el PP y PBBI “non están defendendo Ribeira, senón unha idea única pechada e imposta e, por mopito que a disfracen, non é Democracia”. Igualmente, dijo que “o problema non é o cartel, senón que non soportan que haxa xente que non pasa polo aro”, y agregó que “foi un acto pacífico, de expresión política, sen danos materiais e plenamente lexítimos nun sistema democrático” y anunció que el BNG seguirá defendiendo “valores democráticos” y que “ningún cargo sexa elixido por nacemento”.

"Falta de civismo"

Ana Barreiro, portavoz del grupo municipal del PP ribeirense, insistió en que lo que quieren condenar con esa iniciativa “é a falta de civismo por parte de Galiza Nova” tras la reciente restitución del obelisco, “porque consideramos que todos os actos vandálicos realizados pola organización non son un ataque á Monarquía. Lonxe diso, o que estaba realizando nese acto é un duro ataque á historia de Ribeira niomeada como cidade, de todos os veciños que sentimos orgullo do ribeirenses que somos”. La concejala popular agregó que, “se vostedes falan de Democracia e de liberdade de expresión, tamén deberían aplicarse o conto, porque tan demócrata é que eu teña respeto pola súa postura coma teñan respeto á colocación dese monolito, e con ese acto non o están respetando, nin á veciñanza que amparaba esa colocación”.

Barreiro Rego se dirigió al BNG para indicar que “mentres vostedes din que hai problemas en Ribeira, se dedican a vandalizar” y que “os que imponen son vostedes, porque queren radicalizar aos que non pensan coma vostedes, pero nós somos tan demócratas e defendemos tanto a Democracia coma vostedes”, con lo que remató su intervención, tras la que se volvieron a escuchar aplausos de otro sector del público.

"Ataque a un símbolo"

El debate lo cerró la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, quien manifestó que “non se trata de ser dun partido ou doutro ou de ser monárquicos. O que non queremos é que se ataque como se atacou un símbolo dos ribeirenses. Hai que saber aceptar as normas da Democracia e da Constitución Española”.

La primera edila ahondó en lo ocurrido indicando que “me parece moi ben que se expresen libremente e digan que non lles gusta e fagan unha declaración pública, pero non que se tapen placas, nin se fagan actos tratando de ridiculizar símbolos como é ese monolito que se inaugurou hai 20 anos e creo que os ribeirenses síntense orgullosos na súa mayoría de telo así”. Por ello, Sampedro Fernández hizo un llamamiento al “civismo” y “respecto” para todos los ciudadanos “que se sinten representados mesa Praza do Centenario e nese monolito que se acaba de colocar. Pedimos convivencia”.