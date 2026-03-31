Ingresa en prisión un vecino de Boiro sobre el que pesaba una condena por estafa procedente de un Juzgado de lo Penal de Valencia

La Guardia Civil puso a disposición judicial al detenido para tomar decisión sobre el requerimiento de su ingreso en prisión con el fin de cumplir la sentencia firme de un juzgado levantino por estafa Chechu Río

La titular de la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira dictó a última hora de la mañana de ayer un auto para ordenar el ingreso en prisión de un vecino de Boiro sobre el que pesaba el cumplimiento de una condena dictada por el Juzgado de lo Penal Número 13 de Valencia, que lo juzgó por un delito de estafa, en todos los supuestos.

Pese a que no han trascendido los detalles concretos de los hechos que se le atribuyeron, este periódico ha podido saber que el referido tribunal levantino le impuso en sentencia firme una pena de seis meses de cárcel y que, debido a que consideraba que el condenado intenta eludir la acción de la Justicia, es por lo que se había ordenado su detención y su ingreso en prisión.

Fue una patrulla de la Guardia Civil del cuartel boirense la que puso ayer a ese hombre a disposición de la autoridad judicial para tomarle declaración. Según se pudo saber, ese boirense fue requerido para tomarle declaración por un total de dos causas. En primer lugar, compareció por la presunta comisión de otro delito, sin que se hubiera solicitado la privación de libertad, mientras que a continuación tuvo lugar la segunda que ya era para enviarlo a la cárcel provincial de Teixeiro, y así empiece a cumplir la condena durante un periodo de medio año por estafa.