El Ayuntamiento ribeirense incrementa las plantaciones en zonas verdes de la ciudad con 23 árboles nuevos y pretende ampliarla a parroquias rurales

La brigada municipal de Xardinería de Ribeira acomete la plantación de 23 ejemplares de plataneros, palmitos, tuliperos y árboles de otras especies Cedida

Operarios de la brigada municipal de Xardinería de Ribeira se encuentran desde hace unos días plantando un total de 23 ejemplares de varias especies de árboles, como plataneros, palmitos, tuliperos y otros que han supuesto una inversión de 4.967 euros, en zonas verdes de la ciudad, como son el Paseo das Carolinas, la Praza do Concello, la zona de Coroso, la Avenida da Coruña y la Rúa de Galicia. Desde el Gobierno municipal, se anuncia que, posteriormente, "continuarase ampliando o rango de acción a outros puntos do municipio".

El edil de Parques e Xardíns, Vicente Mariño, manifestó que "seguimos reverdeciendo espacios públicos con esta remesa de árbores. Ahora mismo nos centramos en el casco urbano y lugares de mayor afluencia de gente, si bien en próximas fechas llegaremos también a las parroquias". En este sentido, recordó que que en el otoño pasado se plantaron más de 1.800 ejemplares de ciclamen en macetas y zonas ajardinadas, tanto del principal núcleo urbano como en diferentes espacios de las zonas rurales.