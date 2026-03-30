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Ribeira

Tania Redondo denuncia que la calle donde se ubica el pabellón polideportivo de Palmeira lleva bastante tiempo sin iluminación pública

La edila del grupo de no adscrito solicitan al Ayuntamiento la instalación de puntos de luz para garantizar una iluminación suficiente y apropiada, y se ejecute con cargo a la partida consignada

Chechu López
30/03/2026 15:10
La edila palmeirense Tania Redondo reclama que se dote de iluminación a la calle en la que se ubica el pabellón polideportivo-centro multiusos 'Alcalde Torres Colomer'
La edila palmeirense Tania Redondo reclama que se dote de iluminación a la calle en la que se ubica el pabellón polideportivo-centro multiusos 'Alcalde Torres Colomer'
Chechu Río
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Tania Redondo, concejala del grupo de no adscritos en la corporación municipal de Ribeira solicita al Ayuntamiento que se proceda a la instalación inmediata de puntos de luz en la calle donde se ubica el pabellón polideportivo-centro multiusas ‘Alcalde Torres Colomer’ de Palmeira, con la finalidad de garantizar una iluminación suficiente y apropiada, y que la misma se ejecute en el menos plazo de tiempo posible con cargo a la partida ya consignada de alumbrado público. 

La edila denuncia que el referido vial lleva tiempo sin iluminación, y precisa que ello no supone únicamente una molestia “senón un problema real para os veciños e veciñas”. En ese sentido, afirma que la falta de puntos de luz hace que sea “difícil e incómodo transitar pola zona de noite”, además de que aumenta el riesgo de caídas y genera “unha sensación clara de inseguridade”. 

Redondo Fernández sostiene que hay vecinos que, directamente, evitan pasar por allí cuando oscurece. “Ademais, todos sabemos que a escuridade favorece situacións que non deberían darse, e xa se teñen detectado comportamentos incívicos e posibles intercambios de substancias ilegais, o que incrementa aínda máis a preocupación veciñal”.

“Estamos a falar dun servizo básico como é o alumeado público, fundamental para garantir a seguridade e a tranquilidade da veciñanza”, indicó la edila, quien precisa que, en este caso, ya existe “dispoñibilidade económica” en la partida de alumbrado, por lo que considera que “non hai motivo para seguir adiando esta actuación”.

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