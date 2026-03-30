Medio centenar de personas participa en un viaje a Roma organizado por la UPA de Ribeira

La expedición ribeirense inmortalizó el momento en que visitó la Plaza de San Pedro durante la celebración del Domingo de Ramos presidida por el Papa León XIV

Un total de 49 personas, entre los que figuran una veintena de adolescentes que este año harán su Confirmación y sus padres, participan desde el pasado jueves en un viaje a Roma organizado por la Unidade Pastoral (UPA) de Ribeira, en el que están acompañados por el párroco Alfonso Merta, y el catequista Javier Millán. Esta excursión, que es el segundo año que se desarrolla de manera consecutiva tras la buena experiencia del año pasado, concluirá esta tarde, cuando cogerán el vuelo de regreso hacia el aeropuerto 'Rosalía de Castro' de Santiago de Compostela, con escala en Madrid, a diferencia de la ida, que la hicieron en Barcelona, para luego volar hacia Fiumicino.

Tras dejar sus equipajes en los bungalows del camping en que se hospedan, que está situado a las afueras de la capital italiana, tuvieron oportunidad de hacer una salida por la Roma más monumental y el Monte Palatino, mientras que al día siguiente recorrieron las basílicas de Santa María La Mayor, donde están enterrados los restos mortales del Papa Francisco, y de San Juan de Letrán, para luego visitaron el Coliseo, Panteón y la Fontana de Trevi, para acabar cenando un menú compuesto de pizzas en Trastevere.

Domingo de Ramos

Después de visitar el pasado sábado San Francisco de Asís, en una de las partes más espirituales del viaje, en la mañana del 29, mientras en las diferentes parroquias de Ribeira se bendijeron los ramos e incluso tuvo lugar la procesión de la borriquita en desde O Monumento hasta el atrio de Santa Uxía, ellos asistieron a los actos del Domingo de Ramos presididos por el Papa León XIV, que pasó con el ‘papamóvil’ por al lado de la expedición de la capital barbanzana, que luego paseó por Borgo y la vía del Corso. Hoy acudieron a los Museos Vaticanos y siguieron visitando la ciudad, y mañana irán a las Catacumbas de San Sebastián, asistirán a la celebración de una misa y acabarán en la basílica de San Pablo.

El madrugón de los expedicionarios ribeirenses les permitió ocupar un buen sitio en la Plaza de San Pedro para la ceremonia del Domingo de Ramos y que el Papa León XIV pasase al lado de ellos Cedida

Si no se registran alteraciones en el programa de vuelo de regreso, en torno a las cinco de la tarde de mañana, día 31 de marzo, cogerán el vuelo en el aeropuerto romano hacia el 'Adolfo Suárez', en Barajas, a donde está previsto que lleguen a las siete de la tarde, para coger un nuevo vuelo hacia Lavacolla, donde aterrizarán en torno a las once y media de la noche, para luego ser trasladados en autobús hasta Ribeira, a donde está prevista la llegada a la una de la madrugada. La valoración que hacen los expedicionarios hasta este momento sobre este viaje es de "espectacular".

Cabe recordar que para sufragar parte del coste del viaje de de los jóvenes, durante la pasada Navidad se llevó a cabo la venta, en la carpa instalada al lado de la iglesia parroquial de Santa Uxía, de chocolate caliente con churros, rosquillas y otros dulces elaborados de manera artesanal por sus familias, una iniciativa que resultó muy exitosa, a juicio de sus impulsores, pues las bajas temperaturas que reinaron durante aquellos días animaron a mucha gente a consumir chocolate caliente, acompañado de los otros productos.