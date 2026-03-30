El Gobierno ribeirense afirma que Sanidade analiza los problemas de accesibilidad en el consultorio médico periférico de Corrubedo para solucionarlos

La alcaldesa, María Sampedro, visitó las instalaciones del centro sanitario con el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio Cedida

El Gobierno local de Ribeira acaba de comunicar que la Xunta de Galicia está evaluando las posibilidades para eliminar las barreras arquitectónicas en el consultorio médico periférico de Corrubedo tras la visita realizada el pasado 24 de febrero por parte de la alcaldesa, María Sampedro, y el gerente del Área Sanitaria de Santiago-OBarbanza, Ángel Facio, acompañados por personal técnico de la Consellería de Sanidade, la ingeniera municipal y profesionales del propio centro sanitario. De esta manera, reaccionó a la iniciativa que el BNG presentó en el Parlamento de Galicia y que dio a conocer esta mañana denunciando las deficiencias de dicho ambulatorio, principalmente en materia de accesibilidad.

Desde el equipo de gobierno ribeirense se señaló que, durante la referida visita y encuentro de trabajo se analizaron el estado de dicho inmueble para que sea accesible en su totalidad, incluyendo la parte baja, con el objetivo de estudiar las diferentes alternativas para la remodelación del edificio, además de recoger las demandas de los trabajadores de dicho consultorio de salud. "Queremos mellorar as prestacións á veciñanza e isto pasa tamén pola mellora de infraestruturas para garantir a accesibilidade universal", manifestó la primera edila, quien agregó que la Administración autonómica “está avanzando cara a acometer unha reforma neste ambulatorio unha vez os técnicos rematen cos informes e tramitación”.