El BNG denuncia en el Parlamento de Galicia deficiencias en materia de accesibilidad en el consultorio médico periférico de Corrubedo
Reclama a la Xunta que elabore y ejecute un plan de actuación que incluya la instalación de una rampa accesible, sistema salvaescaleras u otra solución técnica para eliminar las barreras existentes
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) traslada al Parlamento de Galicia una iniciativa para mejorar los servicios del consultorio médico periférico de Corrubedo. En este sentido, la formación frentistas denuncia las deficiencias que, a su juicio, existen en materia de accesibilidad en dicho centro sanitario y reclama que la Xunta de Galicia acometa las actuaciones que permitan garantizar el acceso universal a sus instalaciones. La diputada Rosana Pérez alerta de que “para acceder na actualidade ás consultas médicas e ao mostrador de atención é necesario subir unhas escaleiras interiores, sen que exista alternativa adaptada alguna como unha rampla ou un sistema salvaescaleiras”, algo que califica de “inaceptable nun servizo público esencial como é a sanidade”.
Pérez Fernádnez subraya que esta situación supone “unha vulneración clara do dereito á accesibilidade universal”, que afecta de una manera especial a las personas mayores y con movilidad reducida o a quien se desplaza en silla de ruedas. “Non se pode consentir que, en pleno século XXI, haxa persoas que non poidan acceder con normalidade ao seu centro de saúde”, insistió la diputada nacionalista. Además, denuncia que son “os propios profesionais sanitarios ou as persoas acompañantes quen teñen que subir e baixar a man ás persoas con mobilidade reducida”, algo que considera como “indigno e impropio dun sistema sanitario público que debe garantir a igualdade de trato”.
Inversiones necesarias
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG de Ribeira, Luis Pérez, quiso poner el foco en la importancia de este servicio sanitario para la ciudadanía. “O centro de saúde de Corrubedo presta servizo a veciñas e veciños de dita parroquia e ás de Olveira e Artes, polo que propoñemos que se manteña en boas condicións”, indicó. Por ello, ahondando en las palabras de su compañera en ¡la Cámara gallega, Pérez Barral reclamó que se actúe para eliminar las barreras arquitectónicas existentes y dotar a esas instalaciones de las inversiones necesarias: “A loita da veciñanza fixo que a Xunta non pechase este centro e a Administración autonómica debe investir recursos para garantir un dereito básico como é o acceso á sanidade pública en condicións de igualdade”.
Desde la formación nacionalista piden que el Gobierno gallego elabore y ejecute un plan de actuación que incluya la instalación de una rampa accesible, un sistema salvaescaleras o cualquier otra solución técnica que permita eliminar las barreras existentes. Y demanda la consignación de partidas presupuestarias suficientes para acometer las actuaciones necesarias que permitan mejorar el estado general de conservación, mantenimiento y modernización de dicho consultorio médico periférico. “É unha cuestión de vontade política”, concluyó Rosana Pérez, quien insta a la Xunta de Galicia a “cumprir coa normativa vixente e garantir que todos os espazos e servizos públicos sexan accesibles para o conxunto da cidadanía”.