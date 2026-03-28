Queda en libertad en comisaría la detenida tras su persecución por calles del centro urbano de Ribeira

La mujer arrestada por atentado a la autoridad quedó en libertad tras su paso por los calabozos de la comisaría

La mujer de 39 años a la que se investiga por un supuesto delito contra la autoridad ocurridos en torno a las cinco de la madrugada del pasado domingo, y que fue detenida por esos hechos en la jornada de este jueves por la Policía Local de Ribeira después de una persecución, que se inició en el entorno de la Praza de España y que acabó en la Rúa Lugo, quedó en libertad sin necesidad de ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Así lo decidieron los mandos de la comisaría de la capital barbanzana horas después de que se produjo su arresto y de que los agentes municipales la trasladaron a los calabozos de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la Avenida das Airós.

Aunque se desconoce la decisión que, en función de lo que solicitase la Fiscalía, podría haber adoptado la jueza de la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia, en caso de que la Policía Nacional la hubiera presentado para tomarle declaración, parece que no ha sentado nada bien en el seno de parte de la plantilla de la comisaría que se la dejase en libertad en las propias dependencias policiales, por las fundadas sospechas que tienen de su presunta actividad delictiva, ya sea directamente o como colaboradora necesaria. De todas maneras, las diligencias elaboradas en relación con el motivo que condujo a su detención se entregarán en el Tribunal de Instancia ribeirense para que el juez de la plaza en la que recaiga el caso la llame a declarar y, posteriormente, sea citada para la celebración de un juicio por los hechos que se le atribuyen.

Cabe recordar que los agentes municipales le dieron el alto en torno a las 8.30 horas del jueves cuando caminaba junto a su pareja, un conocido delincuente multirreincidente, y a los que se buscaba para detenerlos por el referido supuesto delito por parte de ambos, mientras que a él también se le investiga por robo con fuerza en tres vehículos estacionados. Les dieron el alto pero, lejos de atender a sus órdenes, emprendieron la huida a pie, mientras que la patrulla policial, que pidió apoyo a sus compañeros, se dirigió hacia la referida Rúa Lugo, donde los volvieron a ver, procediendo a interceptarla a ella, mientras que él siguió su escapada por Rúa Cristóbal Colón y A Amarella, que se sitúan cerca de su domicilio, donde se sospecha que se escondió y los policías lo perdieron de vista.