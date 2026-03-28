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Ribeira

La novela corta ‘A Forcadiña’ de la ribeirense Carmen González será presentada el próximo 10 de abril en la Casa do Mar de Aguiño

Chechu López
28/03/2026 04:30
Imagen parcial del cartel de la presentación literaria que tendrá lugar el 10 de abril en la Casa do Mar aguiñense
Imagen parcial del cartel de la presentación literaria que tendrá lugar el 10 de abril en la Casa do Mar aguiñense
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La asociación Francisco Lorenzo Mariño programó para el próximo 10 de abril -mes de los libros-, a las ocho de la tarde, en el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño, la presentación de la novela corta ‘A Forcadiña’ de la ribeirense Carmen González. El acto lo presentará Unai González, como vicepresidente de la entidad y gestor cultural municipal, y participará el escritor y profesor de enseñanzas medias Xabier López Marqués, además de la propia autora. En dicho acto se podrá adquirir al precio de 17 euros  cada ejemplar de esa publicación editorial, mientras que la autora podrá firmárselo a la conclusión del evento.

De esta manera, desde la directiva de dicha entidad indican que están organizando actividades para la oferta cultural en el pueblo aguiñense, en particular, y en Ribeira y su entorno, en general, y que estarán abiertas a la asistencia y participación no sólo de socios y de vecinos, sino también de toda la ciudadanía. En este sentido, anunciaron que están preparando un espectáculo de música tradicional original para el mes de abril y que tendrá lugar en el auditorio municipal de Ribeira, en colaboración con la asociación cultural Bailadela y la Concellería de Cultura ribeirense. Y también está ultimando los preparativos para la celebración del Maio Cultural de Aguiño, que tendrá lugar el propio Día das Letras Galegas, domingo 17 de mayo, así como la novena edición del festival de canto y música tradicional 'Son´s', que también tendrá lugar en Aguiño en el mes de junio, entre otras acciones.

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