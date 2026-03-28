Galiza Nova rechaza la restitución del monolito inaugurado en el año 2006 por los Reyes de España en la Praza do Centenario de Ribeira
Galiza Nova denunció públicamente ayer la reinstalación que el pasado lunes se realizó en la Praza do Centenario -dentro de los actos del 120 aniversario de la concesión por parte de Alfonso XII del título de ciudad- del monolito inaugurado en el año 2006 por los entonces Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, y que el tripartito liderado por el BNG retiró hace bastantes meses, aprovechando las obras de reordenación de ese espacio, y que no se había recolocado hasta ahora. La organización juvenil del BNG calificó el acto del pasado 23 de marzo como una muestra del carácter “reaccionario” de PP y PBBI y “unha ofensa á identidade do pobo galego”.
El secretario xeral de GN, Artai Gabiás, criticó que o Partido Popular local priorice la “glorificación” de la monarquía frente al reconocimiento del esfuerzo del pueblo trabajador de la capital barbanzana. A su juicio, "a pervivencia destes símbolos é incompatible cos valores democráticos actuais: A monarquía representa unha institución anacrónica que ninguén elixiu e que se sustenta na opresión dos pobos”.
Y puso el foco en la "realidade social do concello", contraponiéndola al esfuerzo de la ciudadanía con la "decisión real" que conmemora o monólito: "O progreso de Ribeira é froito do traballo das mariñeiras, do comercio, da hostalería e da industria. Ribeira non medra por designacións reais alleas á súa realidade, senón polo esforzo constante do seu pobo. Levantar este monólito en troques de pór en valor á cidadanía di moito de en que lado están o PP e o PBBI".
Galiza Nova aprovechó para reivindicar la 'República Galega' como "a única vía para garantir un futuro de liberdade para a mocidade". Gabiás sostuvo que los espacios públicos deben servir para homenajear a quién "verdadeiramente o merece" y "non para perpetuar figuras que nada teñen que ver coa nosa identidade e coa vontade do pobo". El acto remató con una acción simbólica de "resignificación do monólito" y de "recoñecemento ao pobo de Ribeira", reafirmando su compromiso con una "Galicia soberana" y "dona do seu propio futuro".