El edil ribeirense Juan Luis Furones propone reformar la señalización viaria en la ‘Rotonda da Serea’ en aras de eliminar un “punto negro”

Juan Luis Furones forma parte del grupo de no adscritos tras abandonar el PBBI Gonzalo Salgado

Juan Luis Furones, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Ribeira, registró ayer un ruego para presentar en el pleno de este lunes con la finalidad de mejorar la seguridad viaria en uno de los puntos más transitados de la ciudad, como es la ‘Rotonda da Serea”. A su juicio, la configuración actual del tráfico en la confluencia de las calles Estatuto y Alcalde Fernández Bermúdez genera situaciones de “elevado risco de colisión”, pues advierte que los vehículos que acceden desde la primera se ven obligados a realizar una incorporación indirecta, afrontando dos señales consecutivas de “ceda el paso” con una visibilidad “moi reducida” frente a los que bajan de A Mámoa.

Furones considera que este problema puede solucionarse sin necesidad de acometer obras civiles ni grandes inversiones, sino reordenando el tráfico con marcas viarias en la calzada, para que ambas cuenten con una incorporación directa a la glorieta, facilitando la fluidez y eliminando la confusión que sufren los conductores. La propuesta del edil no adscrito subraya que este cambio no dificultaría el paso de vehículos pesados y que el coste para las arcas municipale sería “ínfimo” en comparación con la mejora en seguridad ciudadana que supondría. Por ello, insta al equipo de gobierno y a los servicios técnicos municipales a estudiar la viabilidad de dicho repintado y a coordinarse con la Diputación de A Coruña en los tramos necesarios, para que esa mejora sea una realidad lo antes posible.