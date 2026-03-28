Anuska Enríquez recibe los 1.000 euros para gastar en un día que sorteó Empresarios de Ribeira en su campaña del Día del Padre

Anuska Enríquez recibió el cheque por valor de 1.000 euros que le correspondieron en el sorteo de la campaña por el Día del Padre de la patronal ribeirense Chechu Río

La sede de la Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) acogió a última hora de la mañana de ayer el acto de entrega a Anuska Enríquez los 1.000 euros para gastar en un único día en los 40 establecimiento participantes y que le correspondieron como premio en el sorteo de la campaña organizada por la patronal local con motivo del Día del Padre, cofinanciada por la Xunta de Galicia. Al acto asistieron, junto a la agraciada, el presidente de la AER, Francisco Martínez, y la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, así como Uxía Núñez, en representación del negocio hostelero 'Delas', donde la premiada realizó una consumición y cuyo ticket, que esa clienta había registrado en la página web de la entidad empresarial, fue el extraído en el referido sorteo como el ganador.

Desde la entidad que preside Martínez Gude calificaron el resultado de esta iniciativa comercial como un "gran éxito de participación", detallando que fueron un total de 2.725 registros de tickets o facturas de compra, lo que supuso un incremento respecto a la edición del año pasado de la misma campaña, cuando desde la patronal local habían indicado que se superaron ampliamente los 2.000 registros. "Este crecimiento refleja el compromiso de los clientes con este tipo de iniciativas", valoraron desde la Asociación de Empresarios de Ribeira.

La entidad empresarial de la capital barbanzana ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento "a todos los comercios participantes y a cada persona que ha participado. Este tipo de iniciativas no sólo dinamizan la economía local, sino que también refuerzan el vínculo entre clientes y negocios", concluyeron desde la patronal local, que subrayaron que se ha conseguido el objetivo de fomentar las ventas en el comercio local, y que, como se escenificó ayer con la entrega del cheque con los 1.000 euros, "premiar a fidelidade dos clientes".