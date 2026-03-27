Ribeira arranca de Portos de Galicia compromisos de mejoras en los muelles de la localidad, como el aumento de la iluminación

El concejal delegado de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, y el director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín, revisaron las instalaciones portuarias ribeirenses

El concejal delegado de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, y el director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín, estuvieron revisando los muelles de Palmeira, Corrubedo, Aguiño, Castiñeiras y Ribeira con la finalidad de evaluar las mejoras que es necesario acometer a corto plazo para que la actividad pesquera se pueda desarrollar en las mejores condiciones.

Así, dicho edil ribeirense manifestó que “tralos consecutivos trens de borrascas e chegado o bo tempo, establecemos unha folla de ruta para trasladar a Portos de Galicia as medidas a tomar nas infraestruturas portuarias para seguir brindando uns espazos con garantía de seguridade e calidade para os nosos mariñeiros. Ribeira é mar e, como tal, o Concello ten un forte compromiso para que os nosos portos estean en óptimas condicións".

Así, precisaron que la petición vecinal y de los usuarios más extendida es la mejora y aumento de la iluminación, y consecuentemente se van a cambiar a led seis puntos en Corrubedo, cuatro en Castiñeiras y se instalará una decena de barras luminosas en la parte posterior de la antigua lonja de Ribeira, en el margen más pegado al mar.

Reposición de rompeolas

Abraldes detalló que en Corrubedo también se repondrá el rompeolas y se colocará una barandilla en una de las escaleras y en Castiñeiras se solucionarán las humedades en el techo de las casetas de los marineros. A mayores, se asfaltará un área del puerto de Aguiño y se repondrán las planchas necesarias en la nave de rederas, así como se procederá a realizar el arreglo de una arqueta y la instalación de puntos de amarre en Ribeira.

Igualmente, se realizará un mantenimiento general en la infraestructura portuaria de Palmeira. Por último, otros de los aspectos en los que se ha conseguido arrancar un compromiso del ente portuario autonómico es una mayor limpieza de los muelles.