Ribeira albergará el 24 de abril un homenaje a Frank Sinatra en la voz lírica del barítono gallego Borja Quiza

El propio artista, Borja Quiza, acompañado de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, presentó el cartel de su actuación en el auditorio de Ribeira, que tendr´lugar el mismo día de su cumpleaños Chechu Río

El barítono gallego Borja Quiza recalará el 24 de abril -día de su cumpleaños- en el auditorio de Ribeira con un homenaje a Frank Sinatra y, por extensión, a la música melódica americana del siglo XX que fueron estándares de jazz o swing, y que se presentará bajo el título ‘As time goes by’, un espectáculo que se realizó para el centenario del nacimiento de ‘La Voz’. Será desde las ocho de la tarde en el auditorio municipal cuando de su voz lírica se podrán escuchar míticas canciones, como ‘New York, New York’, ‘My way’, ‘Strangers in the night’, ‘Blue moon’, ‘My funny Valentine’ o ‘Fly me to the moon’, que popularizaron él y otras figuras de la canción americana como Lena Horne, Bing Crosby o Ella Fitzgerald. Esta vez estará acompañado al piano por Fernando Briones, al contrabajo por Juan Cañada y al saxofón por Miguel González.

La concejala Ana Barreiro declaró que llegará al “buque insignia da cultura en Ribeira” -en referencia al auditorio- un evento que pretende divulgar el patrimonio cultural y musical de la canción americana del siglo pasado y su trascendencia en la cultura popular. En este sentido también se expresó el propio Quiza, para el que será su primera actuación en la capital barbanzana. Las entradas se pondrán a la venta al precio unitario de 27,50 euros desde las nueve de esta mañana tanto vía online en la página web www.ataquilla.com y de manera presencial en la Oficina de Atención Cidadá del consistorio municipal, de lunes a viernes y en horario de 9.00 a 14.00