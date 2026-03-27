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Ribeira

Herido un ciclista tras sufrir una caída cuando circulaba por la Rúa Francisco Lorenzo Mariño, en pleno casco urbano de Aguiño

Pese a que en inicialmente se dio traslado del suceso a Policía Local, GAEM y 061, no se precisaron sus servicios, y fueron las personas que asistieron a la víctima las que se hicieron cargo de ella

Chechu López
27/03/2026 22:15
Una ambulancia asistencial del 061 trasladó a la joven automovilista herida al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Estaba previsto que unas personas que atendieron a la víctima procedieran a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Chechu Río
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Una persona resultó herida como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve y diez de esta noche cuando circulaba sobre una bicicleta por la carretera de titularidad provincial DP-7305, a la altura del kilómetro 4, en el tramo denominado Rúa Francisco Lorenzo Mariño, en pleno casco urbano de Aguiño. Al parecer, el ciclista se cayó de su vehículo de dos ruedas y se golpeó contra el pavimento, y se sospecha que se le pudo dislocar un hombro.

Fue un particular el que a las 21.12 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había producido ese suceso, precisando las posibles lesiones que podría presentar el ciclista. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local y al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), pero no se llegaron a desplazar ya que les indicaron que sus servicios no eran necesarios.

También se pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero tampoco fue necesario que movilizase a alguna de sus ambulancias, ya que se recibió un aviso de que unas personas que lo atendieron ya se hacían cargo de él y de su posible traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que, una vez allí, pueda recibir la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

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